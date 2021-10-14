Hande Fırat kaza geçirdi!

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, trafik kazası geçirdi. Fırat’ın aracına TIR tekerleği çarptı. Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hande Fırat, İstanbul yolunda kaza atlattı. Otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca, önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı.

Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Fırat araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtuldu. Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hande Fırat, Medyaradar'dan Cezmi Sayılgan'a konuştu. “Cezmi abi neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın çift tekeri birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu Şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.