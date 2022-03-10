Hamza Aydoğdu kimdir? Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu hayatı

Hamza Aydoğdu kimdir? Aksaray'da yağ stoğu yapan firmaların denetlenmesi esnasında girdiği diyalogla gündeme gelen Hamza Aydoğdu'nun hayatı merak konusu oldu. Stokçulara karşı dik duruşu sayesinde takdir toplayan Hamza Aydoğdu'nun hayatını sizler için derledik. Hamza Aydoğdu nereli, kaç yaşında, ne mezunu ve dahası...

Aksaray'da yağ stoğu yapan firmaların denetlenmesi esnasında girdiği diyalogla gündeme gelen Hamza Aydoğdu'nun hayatı merak konusu oldu. Stokçulara karşı dik duruşu sayesinde takdir toplayan Hamza Aydoğdu'nun hayatını sizler için derledik. Hamza Aydoğdu nereli, kaç yaşında, ne mezunu ve dahası...

Hamza Aydoğdu kimdir?

Hamza Aydoğdu Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1975 yılında doğdu. 9 Haziran 2020 yılında Ali Mantı yerine Aksaray Valisi olarak geldi.

İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde “Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma” konulu çalışmasıyla, doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri” isimli çalışması ile tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgili pek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır.

Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 9 Haziran 2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hamza Aydoğdu hangi okulları okudu?

Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Lisans)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Yüksek Lisans)

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora)

Aksaray Valileri

1989'dan günümüze Aksaray Valileri,