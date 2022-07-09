Hamit Ziya Gökalp hayatını kaybetti! Hamit Ziya Gökalp kimdir?

Hamit Ziya Gökalp hayatını kaybetti! Türkiye'nin ilk beyin cerrahları arasında olan Hamit Ziya Gökalp'in haberi, sevenlerini derinden yaraladı. Hamit Ziya Gökalp kimdir? Hayatı ve merak edilenler...

Türkiye'nin ilk beyin cerrahları arasında olan Hamit Ziya Gökalp'in haberi, sevenlerini derinden yaraladı. Hamit Ziya Gökalp kimdir? Hayatı ve merak edilenler...

Hamit Ziya Gökalp hayatını kaybetti!

Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Hamit Ziya Gökalp kimdir?

Elazığ'da 1929'da doğan Gökalp, ilk ve ortaokulu babasının memuriyeti nedeniyle Sivas ve Gaziantep'te, liseyi Elazığ'da okudu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 1946'da askeri öğrenci olarak başlayan Gökalp, mezun olduktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) stajını tamamlayıp 1957-1959 arasında genel cerrahi asistanlığı görevini yürüttü.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisası yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ABD'ye gönderilen Gökalp, George Washington Üniversitesinde 5 yıl asistanlık ve öğretim üyeliği yaptı.

Amerikan Nöroşirürji Board sınavını kazanarak "Board Sertifikası" alan Gökalp, başarılarıyla sınırlı sayıdaki beyin ve sinir cerrahı arasına girerek 1965'te Türkiye'ye döndü.

GATA'da Beyin ve Sinir Cerrahisi servisini kuran Gökalp, 2005'te Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda yer alarak, emekli olduğu 2015'e kadar Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. .