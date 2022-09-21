Haluk Levent Kimdir? Haluk Levent Şarkıları Neler?

Haluk Levent kimdir, nerelidir? Haluk Levent albümleri neler? Haluk Levent şarkıları ne? Türk rock şarkıcısı ve hayırsever Haluk Levent hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Haluk Levent Kimdir?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisidir. Levent, ilkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı.Ünlü şarkıcı Haluk Levent sanat camiasındaki ilk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Levent birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu. Levent 1992 yılında İstanbul'a geldi. Burada Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Daha sonra Yıldıray Gürgen ile tanıştı. 1990'da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. Temmuz 1993'te Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir.

Haluk Levent Albümleri

Solo Albümleri

Yıl Başlık Şirket 1993 Yollarda / Bu Ateş Sönmez Prestij Müzik 1995 Bir Gece Vakti Prestij Müzik 1996 Arkadaş Prestij Müzik 1997 Mektup Prestij Müzik 1998 Yine Ayrılık Prestij Müzik 2000 www.leyla.com Prestij Müzik 2001 Kral Çıplak Prestij Müzik 2002 Bir Erkeğin Günlüğü Popüler Müzik 2003 Özel Canlı İstanbul Konseri Popüler Müzik 2003 Türkiye Turnesi 2003 Popüler Müzik 2004 Aç Pencereni Belis-Seyhan Müzik 2005 Annemin Türküleri DMC 2006 Akşam Üstü Mod Müzik-Ozan Video 2010 Karagöz ve Hacivat Mod Müzik 2010 Trilogy Süper Müzik Yapım 2014 Dostane DNK Müzik 2015 Best of Konserler Süper Müzik Yapım 2019 Tam Bana Göre Pasaj Müzik & Garaj Müzik 2021 Vasiyet Pasaj Müzik

Konuk Sanatçı Olarak Katıldığı Albümler

Esra Kahraman - Parantez (2005) - Nereye Saklarsın

Mehmet Tokat - İnadına Seveceğim (2006) - Tükendi Sevdam

Ceylan Ertem - Duyuyor Musun? (2022) - Odam Kireçtir Benim / Gönül Çalamazdan Aşkın Sazını / Başka Türlü Bir Şey

Kolektif Albümler

Yaz Şarkıları (2006) - Çemberimde Gül Oya

Pop 2006 (2006) - İzmir'in Kavakları

Övgü Albümleri