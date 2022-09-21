Haluk Levent Kimdir? Haluk Levent Şarkıları Neler?
Haluk Levent kimdir, nerelidir? Haluk Levent albümleri neler? Haluk Levent şarkıları ne? Türk rock şarkıcısı ve hayırsever Haluk Levent hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-21 23:20:18
Haluk Levent Kimdir?
26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisidir. Levent, ilkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı.Ünlü şarkıcı Haluk Levent sanat camiasındaki ilk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Levent birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu. Levent 1992 yılında İstanbul'a geldi. Burada Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Daha sonra Yıldıray Gürgen ile tanıştı. 1990'da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. Temmuz 1993'te Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir.
Haluk Levent Albümleri
Solo Albümleri
|
Yıl
|
Başlık
|
Şirket
|
1993
|
Yollarda / Bu Ateş Sönmez
|
Prestij Müzik
|
1995
|
Bir Gece Vakti
|
Prestij Müzik
|
1996
|
Arkadaş
|
Prestij Müzik
|
1997
|
Mektup
|
Prestij Müzik
|
1998
|
Yine Ayrılık
|
Prestij Müzik
|
2000
|
www.leyla.com
|
Prestij Müzik
|
2001
|
Kral Çıplak
|
Prestij Müzik
|
2002
|
Bir Erkeğin Günlüğü
|
Popüler Müzik
|
2003
|
Özel Canlı İstanbul Konseri
|
Popüler Müzik
|
2003
|
Türkiye Turnesi 2003
|
Popüler Müzik
|
2004
|
Aç Pencereni
|
Belis-Seyhan Müzik
|
2005
|
Annemin Türküleri
|
DMC
|
2006
|
Akşam Üstü
|
Mod Müzik-Ozan Video
|
2010
|
Karagöz ve Hacivat
|
Mod Müzik
|
2010
|
Trilogy
|
Süper Müzik Yapım
|
2014
|
Dostane
|
DNK Müzik
|
2015
|
Best of Konserler
|
Süper Müzik Yapım
|
2019
|
Tam Bana Göre
|
Pasaj Müzik & Garaj Müzik
|
2021
|
Vasiyet
|
Pasaj Müzik
Konuk Sanatçı Olarak Katıldığı Albümler
- Esra Kahraman - Parantez (2005) - Nereye Saklarsın
- Mehmet Tokat - İnadına Seveceğim (2006) - Tükendi Sevdam
- Ceylan Ertem - Duyuyor Musun? (2022) - Odam Kireçtir Benim / Gönül Çalamazdan Aşkın Sazını / Başka Türlü Bir Şey
Kolektif Albümler
- Yaz Şarkıları (2006) - Çemberimde Gül Oya
- Pop 2006 (2006) - İzmir'in Kavakları
Övgü Albümleri
- Bülent Ortaçgil - Şarkılar Bir Oyundur (2000) - İntegral
- Ahmet Kaya - Dinle Sevgili Ülkem (2002) - İçimde Ölen Biri
- Barış Manço - Yüreğimdeki Barış Şarkıları (2002) - Yine Yol Göründü Gurbete
- Serhan Kelleözü - Aynı Mahallenin Çocukları (2004) - Sormalı, Akdeniz Akşamları
- Cem Karaca - Mutlaka Yavrum (2006) - Namus Belası
- Ezginin Günlüğü - Çeyrek (2007) - Sabah Türküsü
- Onur Akın - Onurlu Yıllar 25. Yıl (2013) - 33 Kurşun
- Musa Eroğlu - İle Bir Asır (2015) - Cuş Havası
- Zülfü Livaneli - Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa" (2016) - Kan Çiçekleri
- Cem Karaca - Merhaba Gençler 2018 (2018) - Yorgunum Kaptan
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