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Haluk Levent Kimdir? Haluk Levent Şarkıları Neler?

Haluk Levent kimdir, nerelidir? Haluk Levent albümleri neler? Haluk Levent şarkıları ne? Türk rock şarkıcısı ve hayırsever Haluk Levent hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

19 Dakika Önce
2022-09-21 23:20:18
Haluk Levent Kimdir? Haluk Levent Şarkıları Neler?

Haluk Levent Kimdir?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisidir. Levent, ilkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı.Ünlü şarkıcı Haluk Levent sanat camiasındaki ilk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Levent birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu. Levent 1992 yılında İstanbul'a geldi. Burada Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Daha sonra Yıldıray Gürgen ile tanıştı. 1990'da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. Temmuz 1993'te Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir.

Haluk Levent Albümleri

Solo Albümleri

Yıl

Başlık

Şirket

1993

Yollarda / Bu Ateş Sönmez

Prestij Müzik

1995

Bir Gece Vakti

Prestij Müzik

1996

Arkadaş

Prestij Müzik

1997

Mektup

Prestij Müzik

1998

Yine Ayrılık

Prestij Müzik

2000

www.leyla.com

Prestij Müzik

2001

Kral Çıplak

Prestij Müzik

2002

Bir Erkeğin Günlüğü

Popüler Müzik

2003

Özel Canlı İstanbul Konseri

Popüler Müzik

2003

Türkiye Turnesi 2003

Popüler Müzik

2004

Aç Pencereni

Belis-Seyhan Müzik

2005

Annemin Türküleri

DMC

2006

Akşam Üstü

Mod Müzik-Ozan Video

2010

Karagöz ve Hacivat

Mod Müzik

2010

Trilogy

Süper Müzik Yapım

2014

Dostane

DNK Müzik

2015

Best of Konserler

Süper Müzik Yapım

2019

Tam Bana Göre

Pasaj Müzik & Garaj Müzik

2021

Vasiyet

Pasaj Müzik

Konuk Sanatçı Olarak Katıldığı Albümler

  • Esra Kahraman - Parantez (2005) - Nereye Saklarsın
  • Mehmet Tokat - İnadına Seveceğim (2006) - Tükendi Sevdam
  • Ceylan Ertem - Duyuyor Musun? (2022) - Odam Kireçtir Benim / Gönül Çalamazdan Aşkın Sazını / Başka Türlü Bir Şey

Kolektif Albümler

  • Yaz Şarkıları (2006) - Çemberimde Gül Oya
  • Pop 2006 (2006) - İzmir'in Kavakları

Övgü Albümleri

  • Bülent Ortaçgil - Şarkılar Bir Oyundur (2000) - İntegral
  • Ahmet Kaya - Dinle Sevgili Ülkem (2002) - İçimde Ölen Biri
  • Barış Manço - Yüreğimdeki Barış Şarkıları (2002) - Yine Yol Göründü Gurbete
  • Serhan Kelleözü - Aynı Mahallenin Çocukları (2004) - Sormalı, Akdeniz Akşamları
  • Cem Karaca - Mutlaka Yavrum (2006) - Namus Belası
  • Ezginin Günlüğü - Çeyrek (2007) - Sabah Türküsü
  • Onur Akın - Onurlu Yıllar 25. Yıl (2013) - 33 Kurşun
  • Musa Eroğlu - İle Bir Asır (2015) - Cuş Havası
  • Zülfü Livaneli - Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa" (2016) - Kan Çiçekleri
  • Cem Karaca - Merhaba Gençler 2018 (2018) - Yorgunum Kaptan
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