Halk Müziği Sanatçısı Uğur Çoban: Dinleyicilerimle Youtube’da Buluşuyorum

Paylaştığı her video milyonlarca kişi tarafından izlenen halk müziği sanatçısı Uğur Çoban, Youtube üzerinden artan ilgiyi değerlendirdi. Çoban“Pandemi nedeniyle konserlerin yapılamaması ve eğlence yerlerinin kapalı olması nedeniyle dinleyicilerimle Youtube’da buluşuyorum” dedi.

Halk Müziği Sanatçısı Uğur Çoban “Yaşadığımız bu zor dönemde insanlar sosyal medya platformlarında daha fazla zaman geçirmeye başladı. Çünkü artık sadece bu platformlarda sosyalleşebiliyoruz. Ben de Youtube için hazırladığım videoları paylaşarak, dinleyicilerime ulaşıyorum” dedi.

Uğur Çoban Kimdir?

1987 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya gelen Uğur Çoban, henüz 6 yaşındayken bağlamayla tanışır. Erzincanlı Çoban ailesinin ikinci evladı olan Uğur'un bir ablası ve küçük kız kardeşi var. Uğur Çoban böyle bir çekirdek ailede yaşamını sürdürmektedir.

Baba Ali Rıza Çoban köyde duvara asılı olan sazı ile Abdullah Papur, Davud Sulari, Ali Ekber Çiçek gibi birçok üstadı dinleyerek kendini geliştirir. Baba Ali Rıza Çoban 1993 yılında saz konusunda bildiklerini oğluna öğretmeye başlar. Uğur Çoban'ın bağlamayı sağ eliyle çalma çabaları hayli uğraştırır çünkü kendisi doğuştan solaktır.

Uğur Çoban ilerde sağ elini kullanıyor olursa yeni enstrümanlarla daha kolay tanışacağına inanan babası, Uğur Çoban'ı bu konuda zorlar. Uğur Çoban 11 yaşındayken babasının çalıştığı 18 senelik tekstil fabrikası iflas eder. Babası Ali Rıza Çoban, oğluyla daha fazla vakit geçirmek ve oğlunun teknik açıdan bağlamayı geliştirmesi için 2 sene boyunca hiç yılmadan 2 saat yol giderek haftada iki defa Talip Özkan'ın özel nota dersine götürüp getirir.

Uğur Çoban'ın yolu bu şekilde rahmetli üstad Talip Özkan ile kesişmiş olur. Uğur Çoban Talip Hocaya her saz dersine gidişinde hocanın beğenisini kazanır. Çünkü Talip Hoca, Uğur Çoban kadar kısa sürede öğrenip kendini geliştiren başka birini görmemiştir. Henüz Uğur Çoban'ın küçüklüğünde babasının türküler ve deyişler söylemesi Uğur Çoban'ın müzikle yakın ilişki kurmasını sağlamış ve başarısının da anahtarı olmuştur. Uğur Çoban 13 yaşına geldiğinde Paris'te Türkü Evleri ve düğünlerde sahne almaya başlar.

Uğur Çoban tarafından kurulan Yeksan Grubu

2003 yılına geldiğinde ise Fransa'nın Sarcelles şehrindeki "Municipale de Musique" isimli konservatuarda şan eğitimi alır. Eser okuma eğitiminden mezun olduktan sonra sadece bağlamasıyla değil, kırık ve buğulu sesiyle de büyük bir kitle edinir. Seneler süren serüvenin içinde Hangar, Hasır ve Mimoza Türkü Evlerinde sahne alır. Bu şekilde büyük bir dinleyici kitlesine ulaşır. Uğur Çoban 2013 - 2014 yıllarında Kıvırcık Ali, Arzu, Yavuz Bingöl, Özlem Özdil, Onur Akın, Mustafa Özarslan, Oğuz Aksaç ve daha birçok sanatçı ile aynı sahneyi paylaşır. Uğur Çoban, 2016 yılında kendi Grubunu kurma kararı alır ve grup ismi olarak da “YEKSAN” seçilir.

Çünkü bu kelimenin “eşit, mütevazı” anlamına gelmesi Uğur Çoban için müzik camiası adına çok büyük anlam taşır. Uğur Çoban'ın seneler önce edinmeye başladığı büyük dinleyici kitlesinin avantajıyla, kısa zamanda sahne programları yoğun bir şekilde her hafta sonunu doldurur ve Avrupa turnelerine başlar. Grubuyla birlikte Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere gibi birçok ülkelerde sahne alır. Avrupa ülkeleri dışında Kanada'da da sahne almıştır. Eylül 2019'da İspanya'nın L'Escala şehrinde, kız kardeşi Yeliz Çoban ile düet yaptığı KurdishMashupklibi ile yeni bir rekora imza attı. Klip sadece YouTube'ta 8 milyondan fazla dinlenirken, birçok dijital platformda ilk sıralarda yerini aldı.

https://www.ugur-coban.com

https://www.youtube.com/ugurcoban

https://www.instagram.com/ugurcobanofficial

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.