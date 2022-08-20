Halit Özgür Sarı Kimdir, Nerelidir? Kardeşlerim Kadir Kim? Halit Özgür Sarı Yer Aldığı Projeler

Halit Özgür Sarı kimdir? Kardeşlerim Kadir gerçek adı ne? Halit Özgür Sarı yer aldığı dizi ve filmler hangisidir? Kardeşlerim dizisi ile büyük bir beğeni toplayan genç oyuncu Halit Özgür Sarı, sergilediği oyunculuk performansı ile arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Halit Özgür Sarı hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…