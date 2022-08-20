Halit Özgür Sarı Kimdir, Nerelidir? Kardeşlerim Kadir Kim? Halit Özgür Sarı Yer Aldığı Projeler
Halit Özgür Sarı kimdir? Kardeşlerim Kadir gerçek adı ne? Halit Özgür Sarı yer aldığı dizi ve filmler hangisidir? Kardeşlerim dizisi ile büyük bir beğeni toplayan genç oyuncu Halit Özgür Sarı, sergilediği oyunculuk performansı ile arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Halit Özgür Sarı hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-20 20:57:36
Halit Özgür Sarı Kimdir?
Halit Özgür Sarı kimdir, nerelidir? Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da Dünya'ya geldi. Fotomodel ve dizi oyuncusu olan Halit Özgür Sarı 1.78 cm boyunda ve 67 kg ağırlığındadır. Oyuncu Halit Özgür Sarı liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Halit Özgür Sarı oyunculuk eğitimi almaya başladı. Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Genç oyuncu 2019 yılında Şampiyon adlı dizide Kerem Özer rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra 2021 yılında Kardeşlerim dizisinde “Kadir Eren” karakteriyle birlikte büyük bir kitleye ulaştı. Günümüzde ise, Gizli Saklı dizisinde “Pamir Ulaş/Levent Güneş” karakterlerine hayat vermektedir.
Halit Özgür Sarı Yer Aldığı Projeler
- 2018-2019 Diriliş Ertuğrul-Süleyman Alp-TRT 1
- 2019-2020 Şampiyon-Kerem Özer
- 2020 Kırmızı Oda Murat Sarsılmaz-TV8
- 2021 Kardeşlerim -Kadir Eren-ATV
- 2022 Gizli Saklı-Pamir Ulaş / Levent Güneş-FOX
- İbrahim Selim ile Bu Gece-Kendisi
- 2020 Hakan: Muhafız-Arif-Netflix
- 2021 Geçen Yaz-Burak
- Yakında-Özel Ders-Burak
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