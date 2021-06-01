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Hakan Ergün: 'Bu süreçte sanatımızı ve müziklerimizi değerlendirmeliyiz' dedi.
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Hakan Ergün: 'Bu süreçte sanatımızı ve müziklerimizi değerlendirmeliyiz' dedi.

Rock müzik tarzında yapmış olduğu eserleriyle adından sıkça söz ettiren sanatçı ve müzisyen Hakan Ergün, pandemi sürecinde sanat ve sanatımızın değerlenmesi gerektiğini söyledi.

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01.06.2021 15:03:32
Hakan Ergün: 'Bu süreçte sanatımızı ve müziklerimizi değerlendirmeliyiz' dedi.

Daha öncesinden "Gibi Gibiyim" ve "Ahmet Bey'in ceketi" gibi bir çok şarkıyı seslendiren, sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine toplayan Ergün "Hepimiz zor zamanlar geçiriyoruz. Evlerimizde oturduğumuz bu günlerde Türk müzik sanatının eserleriyle güzel zamanlar geçirebileceğimizi düşünüyorum. Sanat ve sanatçılarımızı önemsemeliyiz" dedi.

Pandemi sürecinde müzikle daha çok ilgilendiğini söyleyen Hakan Ergün, sevenlerine müjde vermeyi de ihmal etmedi. Çok kısa bir süre içerisinde yeni albümü ile sevenlerinle buluşacağını açıklayan Hakan Ergün'ün en son çıkardığı 'Nefret' adlı rap müzik eseri dinleyicileri ve sevenleri tarafından beğenilip dinleniliyor.

Rock müzik tarzında yapmış olduğu eserleriyle adından sıkça söz ettiren sanatçı ve müzisyen Hakan Ergün, pandemi sürecinde sanat ve sanatımızın değerlenmesi gerektiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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