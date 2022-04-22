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TIMETURK / YAŞAM / Haircom Ceosu Ayşe Yaylacı; “Oksijenli Saç Ekimi Yeni Trendler Arasında'

Haircom Ceosu Ayşe Yaylacı; “Oksijenli Saç Ekimi Yeni Trendler Arasında'

Haircom Ceosu Ayşe Yaylacı; “Bilindiği üzere bir çok kişinin saç sorununa çözüm olan FUE, DHI ve Safir FUE saç ekim yöntemlerine artık Oksijenli saç ekimi yöntemi de eklendi.

2 Saat Önce
2022-04-22 00:06:32
Haircom Ceosu Ayşe Yaylacı; “Oksijenli Saç Ekimi Yeni Trendler Arasında'

Oksijen tedavisinin dokuları daha besleyici, daha yenileyici ve yara iyileştirici özelliğinden yararlanılan yeni yöntemde, başarı oranı da diğerlerine göre inanılmaz yüksek. Saç ekiminde operasyonun hangi yöntemle uygulanacağını, kişinin cilt tipi ve saç yoğunluğuna göre yapılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Operasyon öncesi ve sonrası birçok faktörün saç ekimi sürecini ve başarısını etkilemektedir. Saç ekimi sırasında seyrelmiş alana ekilecek saç kökleri kişinin dökülmeye dirençli saçlarının olduğu ense kısmından tek tek alınır. Saç kökleri tek, ikili ve üçlü olarak tek tek ayrılarak ekim için hazırlanır ve özel kaplarda bekler. Kök alım sürecinin bitmesinin ardından ekim aşamasına geçilir. Hasta için en uygun yöntemle saç kökleri seyrek alanlara nakledilir. Ekim yapılan ve ensedeki alanda hızla iyileşen yaralar, ekilen saç köklerinin sağlıkla hızlı tutunması, kabukların kolayca ve hızla dökülmesi sağlanır. Ekilen saç köklerinde oluşacak şok dökülmeyi azaltır Oksijenli saç ekimi yönteminin hastaların kısa sürede iyileşmesini sağladığı için popüler yöntemler arasında girdi diyebilirim.” Sözlerini kullandı. .

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