Hairbysam London Fashion Week’te mankenlerin saçı bize emanet

Hairbysam adını verdiği salonuyla Londra’da hizmet sunan İzmirli kuaför Samet Zili, eylül ayında gerçekleştirilecek dünyanın en önemli moda haftalarından London Fashion Week’e sponsor olduklarını açıkladı.

Dünya moda çevrelerinin heyecanla beklediği London Fashion Week (Londra Moda Haftası) için geri sayım başladı. Organizasyon, 22 Eylül Çarşamba günü start alacak. Moda dünyasına yön veren etkinliğin perde arkasında bu yıl bir Türk de yer alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.