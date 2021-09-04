DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hairbysam London Fashion Week’te mankenlerin saçı bize emanet
Covid-19 geçirenlerde rastlandı! Kritik uyarı: Mutlaka kontrol ettirin
ÇSGB Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat kimdir?
Erdoğan: Rize'nin 70 yıllık hayali gerçek oldu
Taliban: Çin, Uygurlara diğer vatandaşlarıyla eşit muamelede bulunmalı
Stadyumlara girişler için ek genelge
Murat Atik kimdir, TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik nereli?
Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler üyesi 31 kişiyi terör listesine aldı
Dijital Medya girişimcisi Fırat Ögeday Sosyal Medya Dismorfofobisi hakkında açıklamalarda bulundu
Ankara-Sivas YHT açılışı ertelendi mi? Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren ne zaman açılacak?
Fatih Altaylı'nın iddiası: 'Türkiye, BAE'ye ‘takas’ teklifinde bulundu'
Kanat Özsert: Alt yapı maçları başlamazsa Türk Futbolu Biter!
Serap Doğan Londra’da moda sektöründe bir numara
Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre yol yürüyorlar
Fransa'da Taliban'a övgüye ceza

TIMETURK / YAŞAM / Hairbysam London Fashion Week’te mankenlerin saçı bize emanet

Hairbysam London Fashion Week’te mankenlerin saçı bize emanet

Hairbysam adını verdiği salonuyla Londra’da hizmet sunan İzmirli kuaför Samet Zili, eylül ayında gerçekleştirilecek dünyanın en önemli moda haftalarından London Fashion Week’e sponsor olduklarını açıkladı.

12 Dakika Önce
2021-09-04 16:35:35
Hairbysam London Fashion Week’te mankenlerin saçı bize emanet

Dünya moda çevrelerinin heyecanla beklediği London Fashion Week (Londra Moda Haftası) için geri sayım başladı. Organizasyon, 22 Eylül Çarşamba günü start alacak. Moda dünyasına yön veren etkinliğin perde arkasında bu yıl bir Türk de yer alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş