Hafta sonu İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 27 Kasım İSKİ su kesintisi duyuruları

Havaların soğumasıyla birlikte İstanbullular hafta sonunu evde geçiriyor. Hafta sonu boyunca İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri merak eden vatandaşlar arama motorlarından “İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları (27 Kasım)