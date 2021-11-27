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Hafta sonu İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 27 Kasım İSKİ su kesintisi duyuruları

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Hafta sonu İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 27 Kasım İSKİ su kesintisi duyuruları

Havaların soğumasıyla birlikte İstanbullular hafta sonunu evde geçiriyor. Hafta sonu boyunca İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri merak eden vatandaşlar arama motorlarından “İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları (27 Kasım)

2 Saat Önce
2021-11-27 08:33:31
Hafta sonu İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 27 Kasım İSKİ su kesintisi duyuruları

27 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 27 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

27 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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