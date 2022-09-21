Hafsanur Sancaktutan Kimdir, Nerelidir? Hafsanur Sancaktutan Hangi Filmde Oynadı?
Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan hangi dizide oynuyor? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Son Yaz Yağmur gerçek adı ne? Genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-21 23:18:47
Hafsanur Sancaktutan Kimdir?
Genç yetenekli oyuncu Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Sancaktutan küçük yaştan itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Güzel oyuncu 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterine hayat verdi. 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Yağmur karateri ile büyük bir beğeni toplayan Sancaktutan, dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.
Hafsanur Sancaktutan Yer Aldığı Projeler Neler?
Televizyon
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
Kanal
|
2018-2019
|
Gülperi
|
Fidan Taşkan
|
Yardımcı oyuncu
|
Show TV
|
2019
|
Aşk Ağlatır
|
Ada Meryem Varlı
|
Başrol oyuncusu
|
|
2021
|
Son Yaz
|
Yağmur Kara
|
|
FOX
|
Yakında
|
Gelecek Uzun Sürer
|
Derin
|
|
İnternet
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
Platform
|
2022
|
Dünyayla Benim Aramda
|
Sinem
|
Başrol oyuncusu
|
Disney+
Reklam filmleri
|
Yıl
|
Şirket
|
Rol
|
Notlar
|
2017
|
Cappy
|
Kendisi
|
Oyuncu
|
2017
|
Türk Telekom
|
Kendisi
|
Oyuncu
|
2018
|
Coca Cola
|
Kendisi
|
Oyuncu
|
2021
|
Atasay Jewelry
|
Kendisi
|
Reklam yüzü
|
2021
|
Bana Bak
|
Kendisi
|
Reklam yüzü
Tiyatro
|
Yıl
|
Oyun
|
Yazar
|
2015
|
Kuralla Kuraldışı
|
Bertolt Brecht
|
2016
|
Otobüs
|
Sevilay Saral
Aldığı Ödüller
|
Yıl
|
Ödül
|
Kategori
|
Proje
|
Sonuç
|
2015
|
Rotary Kulübü Ödülleri
|
En İyi Kadın Oyuncu
|
Kuralla Kuraldışı
|
Kazandı
|
2015
|
14.PAM Ödülleri
|
Övgüye Değer Oyuncu
|
Kuralla Kuraldışı
|
Kazandı
|
2015
|
İstek Okulları
|
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
|
Kuralla Kuraldışı
|
Kazandı
|
2016
|
Terakki Vakfı Okulları
|
Övgüye Değer Oyuncu
|
Otobüs
|
Kazandı
|
2021
|
9.TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri
|
Yılın Yükselen Genç Yıldızı
|
Son Yaz
|
Kazandı
|
2021
|
İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü
|
Yılın Çıkış Yapan Yeteneği
|
Son Yaz
|
Kazandı
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