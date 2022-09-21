Hafsanur Sancaktutan Kimdir, Nerelidir? Hafsanur Sancaktutan Hangi Filmde Oynadı?

Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan hangi dizide oynuyor? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Son Yaz Yağmur gerçek adı ne? Genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Hafsanur Sancaktutan Kimdir? Genç yetenekli oyuncu Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Sancaktutan küçük yaştan itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Güzel oyuncu 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterine hayat verdi. 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Yağmur karateri ile büyük bir beğeni toplayan Sancaktutan, dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı. Hafsanur Sancaktutan Yer Aldığı Projeler Neler? Televizyon Yıl Yapım Rol Notlar Kanal 2018-2019 Gülperi Fidan Taşkan Yardımcı oyuncu Show TV 2019 Aşk Ağlatır Ada Meryem Varlı Başrol oyuncusu 2021 Son Yaz Yağmur Kara FOX Yakında Gelecek Uzun Sürer Derin İnternet Yıl Yapım Rol Notlar Platform 2022 Dünyayla Benim Aramda Sinem Başrol oyuncusu Disney+ Reklam filmleri Yıl Şirket Rol Notlar 2017 Cappy Kendisi Oyuncu 2017 Türk Telekom Kendisi Oyuncu 2018 Coca Cola Kendisi Oyuncu 2021 Atasay Jewelry Kendisi Reklam yüzü 2021 Bana Bak Kendisi Reklam yüzü Tiyatro Yıl Oyun Yazar 2015 Kuralla Kuraldışı Bertolt Brecht 2016 Otobüs Sevilay Saral Aldığı Ödüller Yıl Ödül Kategori Proje Sonuç 2015 Rotary Kulübü Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Kuralla Kuraldışı Kazandı 2015 14.PAM Ödülleri Övgüye Değer Oyuncu Kuralla Kuraldışı Kazandı 2015 İstek Okulları En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kuralla Kuraldışı Kazandı 2016 Terakki Vakfı Okulları Övgüye Değer Oyuncu Otobüs Kazandı 2021 9.TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri Yılın Yükselen Genç Yıldızı Son Yaz Kazandı 2021 İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Yılın Çıkış Yapan Yeteneği Son Yaz Kazandı .