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Hafsanur Sancaktutan Kimdir, Nerelidir? Hafsanur Sancaktutan Hangi Filmde Oynadı?

Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan hangi dizide oynuyor? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Son Yaz Yağmur gerçek adı ne? Genç ve güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

20 Dakika Önce
2022-09-21 23:18:47
Hafsanur Sancaktutan Kimdir, Nerelidir? Hafsanur Sancaktutan Hangi Filmde Oynadı?

Hafsanur Sancaktutan Kimdir?

Genç yetenekli oyuncu Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Sancaktutan küçük yaştan itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Güzel oyuncu 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterine hayat verdi. 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Yağmur karateri ile büyük bir beğeni toplayan Sancaktutan, dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.

Hafsanur Sancaktutan Yer Aldığı Projeler Neler?

Televizyon

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

Kanal

2018-2019

Gülperi

Fidan Taşkan

Yardımcı oyuncu

Show TV

2019

Aşk Ağlatır

Ada Meryem Varlı

Başrol oyuncusu

2021

Son Yaz

Yağmur Kara

FOX

Yakında

Gelecek Uzun Sürer

Derin

İnternet

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

Platform

2022

Dünyayla Benim Aramda

Sinem

Başrol oyuncusu

Disney+

Reklam filmleri

Yıl

Şirket

Rol

Notlar

2017

Cappy

Kendisi

Oyuncu

2017

Türk Telekom

Kendisi

Oyuncu

2018

Coca Cola

Kendisi

Oyuncu

2021

Atasay Jewelry

Kendisi

Reklam yüzü

2021

Bana Bak

Kendisi

Reklam yüzü

Tiyatro

Yıl

Oyun

Yazar

2015

Kuralla Kuraldışı

Bertolt Brecht

2016

Otobüs

Sevilay Saral

Aldığı Ödüller

Yıl

Ödül

Kategori

Proje

Sonuç

2015

Rotary Kulübü Ödülleri

En İyi Kadın Oyuncu

Kuralla Kuraldışı

Kazandı

2015

14.PAM Ödülleri

Övgüye Değer Oyuncu

Kuralla Kuraldışı

Kazandı

2015

İstek Okulları

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kuralla Kuraldışı

Kazandı

2016

Terakki Vakfı Okulları

Övgüye Değer Oyuncu

Otobüs

Kazandı

2021

9.TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri

Yılın Yükselen Genç Yıldızı

Son Yaz

Kazandı

2021

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü

Yılın Çıkış Yapan Yeteneği

Son Yaz

Kazandı

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