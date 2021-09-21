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Hafız Ahmet Arslanlar hoca 111 yaşında vefat etti

İstanbul Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar hoca vefat etti.

52 Dakika Önce
2021-09-21 22:29:30
Hafız Ahmet Arslanlar hoca 111 yaşında vefat etti

Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından, Reisü'l Kurra Hafız Ahmet Arslanlar (111) hoca organ yetmezliğine bağlı olarak vefat etti.

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1911'de İstanbul'da doğan Ahmed Arslanlar aynı zamanda Türkiye'nin en yaşlı ve Osmanlı döneminin sonunu yaşamış vatandaşlardan biriydi.

Osmanlı döneminde yetişmiş hocalardan olan Arslanlar, Kuran-ı Kerim hafızı oldu. Hafız yetiştiren ve İslami ilimleri tahsil eden Ahmed Arslanlar, İstanbul Fatih'te bulunan Atikali Camii'nde 14 yıl ikinci imamlık yaptıktan sonra 38 yıl Eyüp Sultan Camii baş imamlığını yaptı.

52 yıllık imamlığın ardından emekli oldu. Emekliliği döneminde de hocalık faaliyetini sürdürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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