Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor

Bir süredir evlilikleride kriz yaşadıkları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber geldi. Hadise, 4 aylık evliliğini bitirmek için harekete geçti.

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler 1 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

Çift son günlerde evliliklerinde kriz yaşadıkları haberleriyle gündemde.

Önce bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten Hadise, 3 milyon değerindeki evlilik yüzüğünü takmamaya başladı. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler de alyanssız görüntülendi.

Ayrılık haberleriyle ilgili açıklama yapmayan Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haber bugün geldi.

Ünlü şarkıcı 4 aylık evliliğini bitirmek için harekete geçti ve Mehmet Dinçerler'e Boşanma Davası açtı.

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk de boşanma haberini doğruladı.

YÜZÜĞÜ GÜNLERCE KONUŞULDU

Hadise işinsanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

AMCAYI KIZDIRDI

Mehmet Dinçerler tarafından hediye edilen 40 bin dolarlık yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı “40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor” dedi.