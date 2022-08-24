Hacı Sabancı Kimdir? Hacı Sabancı’nın Hayatı

Hacı Sabancı kimdir? Hacı Sabancı neden öldü? Hacı Sabancı’nın kariyer hayatı nedir? Sabancı ailesinden iş insanı Hacı Sabancı hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hacı Sabancı Kimdir?

Hacı Sabancı 25 Haziran 1935 yılında Kayseri'de doğdu. Sabancı ailesinin ikinci kuşak üyesi, Türk iş insanı ve hayırseverdir. Hacı Sabancı, Türkiye'nin ikinci büyük sanayi ve finans kuruluşu, Sabancı Holding'i kurdu. Hacı Ömer Sabancı'nın, üçüncü oğlu olarak Kayseri ilinde bulunan Akçakaya köyünde Dünya'ya geldi. Hacı Sabancı okul hayatını Adana'da geçirdi. Ortaokulda okulu bıraktı. Okulu yarıda bıraktıktan sonra ailesinin sahibi olduğu otomobil satıcılığı ve pamuk ihracatı firmalarında işe başladı. Hacı Sabancı daha sonraları CarrefourSA, Yünsa, Akçansa, Bossa, Çimsa, Danonesa, Exsa, Marsa, Sapeksa ve Universal Trading şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.Ardından kendi şirketini kurdu. 1959 yılında Özcan Sabancı ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten, Ömer Sabancı, Mehmet Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan olmak üzere 3 çocuğu olmuştur.

Hacı Sabancı Aldığı Ödüller

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından sunulan Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı

İşletme Yönetimi Uluslararası Derneği tarafından Balkanlar'ın En İyi Ticaret Yöneticisi

Fahri doktora

Çukurova Üniversitesi, Adana

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

İş İnsanı Hacı Sabancı'nın Ölümü

Sabancı ailesinden, Hacı Sabancı akciğer kanserine karşı iki yıl mücadele verdi. Mücadelenin ardında İstanbul'da 63 yaşında, doğum gününden bir gün sonra 26 Haziran 1998 tarihinde vefat etti. Hacı Sabancı Adana'da Asri Mezarlığı`na toprağa verildi.