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Hacı Mustafa Özsoy; Sosyal Medya Kullanımının Bireysel ve Kurumsal Katkıları Nelerdir? Sosyal Medya Uzmanı Açıkladı!

Feed Medya Kurucusu Hacı Mustafa Özsoy şirketlerin sosyal medya kullanımı ne gibi katkı sağlıyor, ne kadar önemli olduğu anlatıyor.

1 Saat Önce
2022-04-06 20:52:17
Hacı Mustafa Özsoy; Sosyal Medya Kullanımının Bireysel ve Kurumsal Katkıları Nelerdir? Sosyal Medya Uzmanı Açıkladı!

Sosyal medya kullanımı marka gelişiminin en önemli adımlarından biridir. İşletmelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan sosyal medya, daha fazla satış, hizmet ve pazarlama getirisi verebilir. Düzenli olarak yönetilen ve iyi bir yönetim stratejisine sahip olan sosyal medya hesapları, çok sayıda geri dönüş alabilir. YouTube, Facebook, İnstagram, Twitter, Linkedin gibi sosyal medya uygulamalarıyla kurumsal satış faaliyetleri gerçekleştirebilir, hedef kitlenizi büyük ölçüde geliştirebilirsiniz. Hacı Mustafa Özsoy sosyal medya hesaplarınızda yayınlayacağınız videolu, fotoğraflı ve yazılı anlatımlı içerikler de güncel olduklarında çok etkili sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Bireysel kullanımlarda ise takipçi sayısı, etkileşim sayısı gibi sayılar arttığı sürece, reklam alma şansınız artabilir. Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy önerimiz takipçi sayınızın fazla olması, şirketlerin dikkatini çekebilir ve bu yolla çok sayıda şirketten reklam teklifleri alabilirsiniz. Hesaplarınızda tanıtımlar yaparak ek gelir kazanma şansı bile elde edebilirsiniz. Detaylı bilgi için İletişim Bilgilerimiz (feedmedya.com)

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