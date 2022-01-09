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TIMETURK / YAŞAM / Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii'nde sona yaklaşıldı

Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii'nde sona yaklaşıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi'nde inşa edilen Selçuklu mimarisi ve modern çizgilerle bezenmiş 'Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii'nde inceleme yaptı.

2 Saat Önce
2022-01-09 12:24:01
Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii'nde sona yaklaşıldı

Çok kısa bir sürede farklı mimarisiyle dikkat çeken camiyi inşa ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Erciyes Üniversitesi içerisinde yaptığımız 2 cami inşaatında inceleme yapıyoruz. Melikgazi Belediyemiz hayırseverimiz ve müftülüğümüz ile birlikte burada güzel bir uygulamayı tamamlamak üzereyiz. Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii, mimarisi ile Selçuklu mimarisini andıran modern çizgilere sahip olan ve Kayseri'nin en güzel camilerinden birisi olacak inşallah. Ahşabı ile Kayseri taşı ile içinin tasarımıyla çok güzel oldu. Bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız camimizi peyzaj çalışmalarını da bitirdikten sonra ibadete açacağız. İnşallah burada üniversite öğrencilerimiz çok güzel bir ortamda ibadetlerini yapabildikleri gibi aynı zamanda da boş zamanlarını bu civarda geçirecekleri güzel bir peyzaj alanına sahip olacak. Cenab-ı Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Böyle güzel yatırımlar ve hizmetleri hep birlikte yapmayı nasip etsin. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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