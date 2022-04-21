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TIMETURK / YAŞAM / Hacca haziranda mı gidilecek? 2022 hacca hangi ay gidilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

Hacca haziranda mı gidilecek? 2022 hacca hangi ay gidilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

Hacca haziranda mı gidilecek? Beklenen hac ve umre haberi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2 yıldır ziyaret edilemeyen kutsal topraklarla buluşma vakti geldi. Peki ama 2022 yılında hacca hangi ay gidilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Kuralar ne zaman çekilecek? İşte merak edilen hac tarihi...

3 Saat Önce
2022-04-21 11:01:12
Hacca haziranda mı gidilecek? 2022 hacca hangi ay gidilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

Beklenen hac ve umre haberi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2 yıldır ziyaret edilemeyen kutsal topraklarla buluşma vakti geldi. Peki ama 2022 yılında hacca hangi ay gidilecek? Hac kayıtları ne zaman başlıyor? Kuralar ne zaman çekilecek? İşte merak edilen hac tarihi...

Hacca haziranda mı gidilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı bir kurul ile toplantı yaptı ve kutsal topraklara seyahat konusunda bir açıklama yapıldı.

Toplantıda alınan kararlara göre kurul, hac seyahatlerinin 7 Haziran, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022'den itibaren başlayacağını duyurdu..

2022 hacca hangi ay gidilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı kurulunun açıkladığı tarihe göre;

- 7 Haziran Salı günü hac seyahatleri,

- 2 Mayıs Pazartesi günü ise umre turlarının başlayacağı belirtildi.

Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

Bu yıl hac kurası çekilmeyecek. hac yolcularının tespitinde işlemler 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülecek. Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilecek.

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Hacca ne zaman gidilecek? 2022 hac ve umre tarihleri açıklandı! Hac ve umre kuraları ne zaman çekilecek?
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