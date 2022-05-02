Hacca hangi ayda gidilecek? 2022 hac hangi ayda yapılacak? Hac kurası hangi ayda çekilecek?

Hacca hangi ayda gidilecek? Binlerce hacı adayı hac tarihini araştırıyor. 2022 hac hangi ayda yapılacak? Hac kurası hangi ayda çekilecek? İşte merak edilen soruların Diyanet İşleri Başkanlığı kurulunca yanıtı...

Binlerce hacı adayı hac tarihini araştırıyor. 2022 hac hangi ayda yapılacak? Hac kurası hangi ayda çekilecek? İşte merak edilen soruların Diyanet İşleri Başkanlığı kurulunca yanıtı...

Hacca hangi ayda gidilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulan kurulun vermiş olduğu karara göre; hac seyahatlerinin 7 Haziran, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması bekleniyor.

Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Bu yıl hac kurası çekilmeyecek. hac yolcularının tespitinde işlemler 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülecek. Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilecek.