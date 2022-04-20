Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022? Hac ve umre kuraları hangi tarihte çekilecek? Hacca ve umreye ne zaman gidilecek?

Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022? Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umreye gidecek olan hacı adaylarına müjdeyi verdi. Bu müjdenin ardından hacı adayları hac kuralarının tarihini merak eder oldu. Peki Diyanet konuyla ilgili açıklamada bulundu mu? Hac ve umre kuraları hangi tarihte çekilecek? Hacca ve umreye ne zaman gidilecek? İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umreye gidecek olan hacı adaylarına müjdeyi verdi. Bu müjdenin ardından hacı adayları hac kuralarının tarihini merak eder oldu. Peki Diyanet konuyla ilgili açıklamada bulundu mu? Hac ve umre kuraları hangi tarihte çekilecek? Hacca ve umreye ne zaman gidilecek? İşte detaylar...

Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umre konusu için toplantı yaptı. Yapılan toplantıda kurul gerekli konuları konuşarak, hac ve umre konusunda açıklamada bulundu.

Kurulun kararlarına göre bu yıl için yeni bir kura çekimi yapılmayacak ve hac yolcularının tespitinde işlemler 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülecek.

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Hac ve umre kuraları hangi tarihte çekilecek?

2 yıldır pandemi nedeniyle gidilemeyen hac kuraları için yeni karar alındı. 2020 yılı kura sonuçlarına göre hac ve umre yapılacak.

Hacca ve umreye ne zaman gidilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı kurulunun yapmış olduğu açıklamaya göre, hac seyahatlerinin 7 Haziran, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022'den itibaren başlamasına karar verdi.

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