Güvenli bağışlarınız için 'Yetim Vakfı'

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala güvenli bir şekilde bağış yapabilmek ve bir yetimin yüzünü güldürebilmek için 2017’den itibaren faaliyet gösteren ve yapmış oldukları projeler ile gönülleri fetheden Yetim Vakfı bu yılda bağışlarını yardıma muhtaç insanlara göndermekte.

Yetim Vakfı; Yurt Dışı Vacip Kurbanı, Türkiye Vacip Kurbanı, Suriye Vacip Kurbanı, Yurt Dışı Akika Kurbanı, Yurt Dışı Şükür Kurbanı, Yurt Dışı Adak Kurbanı, Türkiye/Suriye Akika Kurbanı, Türkiye/Suriye Şükür Kurbanı,Sadaka,Bayramlık,Zekât gibi bağışlar ile milyonlarca yardıma muhtaç insanlara ulaştırmayı hedeflemekte. PROJELER Kilis Anaokulu Babıska Sosyal Hizmet Merkezi Esenlik Durakları Kalkınma Projesi Sırada İyilik Var İyilik Gemisi Özel Gün Projesi YETİM VAKFI KURBAN BAĞIŞI FİYATLARI Yurt Dışı Vacip Kurbanı 1500 Türkiye Vacip Kurbanı 3200 Suriye Vacip Kurbanı 3200 Yurt Dışı Şükür Kurbanı 1500 Türkiye/Suriye Akika Kurbanı 3200 Türkiye/Suriye Adak Kurbanı 3200 YETİM VAKFI İLETİŞİM Adres Karagümrük Mah. Muhtar Muhiddin Sok. No:11 34091 Fatih/İstanbul Telefon 0212 970 60 60 info @ yetimvakfi.org.tr BANKA HESAPLARIMIZ KUVEYTTÜRK Döviz Hesap No IBAN Türk Lirası 94312323 - 1 TR88 0020 5000 0943 1232 3000 01 Hesap Adı: YETİM VAKFI Swift Kodu: KTEFTRIS Hesap Adı: YETİM VAKFI ZİRAAT BANKASI Döviz Hesap No IBAN Türk Lirası 82510895 - 5001 TR52 0001 0004 8882 5108 9550 01 ABD Doları 82510895 - 5002 TR25 0001 0004 8882 5108 9550 02 Euro 82510895 - 5003 TR95 0001 0004 8882 5108 9550 03 Hesap Adı: YETİM VAKFI ALBARAKA Döviz Hesap No IBAN Türk Lirası 3901577 -1 TR82 0020 3000 0390 1577 0000 01 ABD Doları 3901577 - 2 TR55 0020 3000 0390 1577 0000 02 Euro 3901577 - 3 TR28 0020 3000 0390 1577 0000 03 Hesap Adı: YETİM VAKFI VAKIF BANK Döviz Hesap No IBAN Türk Lirası 158007312838847 TR28 0001 5001 5800 7312 8388 47 ABD Doları 00158048019468198 TR62 0001 5001 5804 8019 4681 98 Euro 00158048019468157 TR05 0001 5001 5804 8019 4681 57 Hesap Adı: YETİM VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI Döviz Hesap No IBAN Türk Lirası 1346-0163641 TR43 0006 4000 0011 3460 1636 41 ABD Doları 1346-0074871 TR22 0006 4000 0021 3460 0748 71 Euro 1346-0074885 TR32 0006 4000 0021 3460 0748 85 Hesap Adı: YETİM VAKFI EMLAK KATILIM Döviz Hesap No IBAN Türk Lirası 604555-1 TR74 0021 1000 0006 0455 5000 01 ABD Doları 604555-101 TR90 0021 1000 0006 0455 5001 01 Euro 604555-102 TR63 0021 1000 0006 0455 5001 02 Hesap Adı: YETİM VAKFI PTT BANK Döviz Hesap No Türk Lirası 17213533 .