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TIMETURK / YAŞAM / Güvenli bağışlarınız için 'Yetim Vakfı'

Güvenli bağışlarınız için 'Yetim Vakfı'

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala güvenli bir şekilde bağış yapabilmek ve bir yetimin yüzünü güldürebilmek için 2017’den itibaren faaliyet gösteren ve yapmış oldukları projeler ile gönülleri fetheden Yetim Vakfı bu yılda bağışlarını yardıma muhtaç insanlara göndermekte.

11 Saat Önce
2022-07-07 22:00:52
Güvenli bağışlarınız için 'Yetim Vakfı'

Yetim Vakfı; Yurt Dışı Vacip Kurbanı, Türkiye Vacip Kurbanı, Suriye Vacip Kurbanı, Yurt Dışı Akika Kurbanı, Yurt Dışı Şükür Kurbanı, Yurt Dışı Adak Kurbanı, Türkiye/Suriye Akika Kurbanı, Türkiye/Suriye Şükür Kurbanı,Sadaka,Bayramlık,Zekât gibi bağışlar ile milyonlarca yardıma muhtaç insanlara ulaştırmayı hedeflemekte.

PROJELER

Kilis Anaokulu

Babıska Sosyal Hizmet Merkezi

Esenlik Durakları

Kalkınma Projesi

Sırada İyilik Var

İyilik Gemisi

Özel Gün Projesi

YETİM VAKFI KURBAN BAĞIŞI FİYATLARI

  • Yurt Dışı Vacip Kurbanı

1500

  • Türkiye Vacip Kurbanı

3200

  • Suriye Vacip Kurbanı

3200

  • Yurt Dışı Şükür Kurbanı

1500

  • Türkiye/Suriye Akika Kurbanı

3200

  • Türkiye/Suriye Adak Kurbanı

3200

YETİM VAKFI İLETİŞİM

Adres

Karagümrük Mah. Muhtar Muhiddin Sok. No:11 34091 Fatih/İstanbul

Telefon

0212 970 60 60

info @ yetimvakfi.org.tr

BANKA HESAPLARIMIZ

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Hesap Adı: YETİM VAKFI

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Döviz Hesap No IBAN

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ABD Doları 82510895 - 5002 TR25 0001 0004 8882 5108 9550 02

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Hesap Adı: YETİM VAKFI

ALBARAKA

Döviz Hesap No IBAN

Türk Lirası 3901577 -1 TR82 0020 3000 0390 1577 0000 01

ABD Doları 3901577 - 2 TR55 0020 3000 0390 1577 0000 02

Euro 3901577 - 3 TR28 0020 3000 0390 1577 0000 03

Hesap Adı: YETİM VAKFI

VAKIF BANK

Döviz Hesap No IBAN

Türk Lirası 158007312838847 TR28 0001 5001 5800 7312 8388 47

ABD Doları 00158048019468198 TR62 0001 5001 5804 8019 4681 98

Euro 00158048019468157 TR05 0001 5001 5804 8019 4681 57

Hesap Adı: YETİM VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Döviz Hesap No IBAN

Türk Lirası 1346-0163641 TR43 0006 4000 0011 3460 1636 41

ABD Doları 1346-0074871 TR22 0006 4000 0021 3460 0748 71

Euro 1346-0074885 TR32 0006 4000 0021 3460 0748 85

Hesap Adı: YETİM VAKFI

EMLAK KATILIM

Döviz Hesap No IBAN

Türk Lirası 604555-1 TR74 0021 1000 0006 0455 5000 01

ABD Doları 604555-101 TR90 0021 1000 0006 0455 5001 01

Euro 604555-102 TR63 0021 1000 0006 0455 5001 02

Hesap Adı: YETİM VAKFI

PTT BANK

Döviz Hesap No

Türk Lirası 17213533 .

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