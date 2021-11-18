Gürkan Keçici: “İlişki Öncesinde Yaşananlar, İlişkinin Seyrini Belirlemesi Açısından Önemli!”

İlişki Koçu Gürcan Keçici, ilişki öncesinde yaşananların ilişkinin seyrini belirlediğini ifade etti. Bu dönemin oldukça önemli olduğunun vurgusunu yapan Keçici, ilişki sırasında da anlayışın pek çok sorunu çözebileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keçici, “İlişki öncesi, karşılıklı iletişimin en yoğun olduğu bir dönem. Bu dönemde kadın ve erkek, kendilerini kanıtlayabilmek adına iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Bu süreçte yaşananlar, ilişkinin seyri açısından bir hayli önemli. Bu süreçte henüz birbirini çok fazla tanımayan iki kişi, birbirlerini anlamak adına bir çaba içerisinde bulunuyorsa bu çok güzel. İlişki öncesi dönem sanıldığı gibi önemsiz bir süreci kapsamıyor. Aksine, ilişkinin nasıl seyredeceğini belirlemesi adına bu süreçte yaşananlar çok önemli. Kadın-erkek ilişkilerinde bu dönemin de incelenmesi gerekiyor. Birbirine saygılı olan ve güven meselesini bu dönemde de ciddiye alan partnerlerin daha sonraki süreçlerde meydana gelen sorunları çözümlemede çok daha başarılı oldukları görülüyor.” ifadelerinde bulundu.

İlişki Sırasında Karşılıklı Anlayış, Birçok Sorunu Çözer

İlişki sırasında karşılıklı anlayışın önemli olduğunu vurgulayan ve bu tavrın sorunların çözümünde etkili olduğunu ifade eden Gürkan Keçici, “Birçok kişi, ilişki öncesi dönemde yaşananların ilişkiye herhangi bir katkısı olmadığını düşünüyor. Aslında bu süreçte yaşananlar, ilişkinin nasıl seyredeceğini belirliyor. Tabi bu genel bir açıklama. Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklı. Değişik parametreler de işin içine giriyor. Bu durum, ilişkinin seyrinde farklı olayların meydana gelmesine neden oluyor. İlişki öncesinde olaylara saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşmayı öğrenen partnerler, bu tutumlarını daha sonra da devam ettiriyor. Ayaklarını yere sağlam basıyorlar. Karşılarına çıkan sorunda pes etmiyor, aksine sorunları çözümlemeye çalışıyorlar.” açıklamalarında bulundu.

Sözlerine devam eden Keçici, “İlişki sırasında karşılıklı anlayış ve saygılı tutum birçok sorunu çözüyor. Çünkü partnerler, sorunları çözümleyerek yolumuza devam edelim algısına sahip. Aslında karşılıklı anlayışı ilişkinin her aşamasında önemli. Empati de en az karşılıklı anlayış kadar önemli. Partnerin ne hissettiğini anlamaya çalışmak, hayata bir anlığına da olsa onun penceresinden bakabilmeyi sağlıyor.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.