Güney Kore toplumunun sorunu uykusuzluk: 'Gecede 20 uyku hapı alan var'

Uzun çalışma saatleri nedeniyle rahatlamakta ve uykuya dalmakta zorlanan Ji-Eun da, uyku sorunları için profesyonel yardıma başvurmak zorunda kalmış.

29 yaşında bir memur olan Ji-Eun, ortalama sabah saat 07:00'den akşam 22:00'ye kadar çalıştığını söylüyor. İş yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda, gece 03:00'e kadar ofiste kaldığı da oluyor.

Patronunun gecenin bir yarısında telefonla arayıp, ona hemen bitirilmesi gereken işler verdiğini ifade eden genç kadın, "İnsan kendini nasıl rahatlatır, neredeyse unuttum" diyor.

Başkent Seul'de gösterişli Gangnam bölgesinde yer alan Dream (Rüya) Uyku Kliniği'nden psikiyatrist Dr. Ji-hyeon Lee, bazı müşterilerin geceleri 20'ye yakın uyku hapı içebildiğini söylüyor.

Dr. Ji-hyeon Lee, "Normalde uykuya dalmak belli bir zaman alır ancak Koreliler hemen uyumak istiyorlar ve ilaç almayı tercih ediyorlar" diye açıklıyor.

Güney Kore'de uyku haplarına olan bağımlılık, ulusal bir salgına dönüşmüş durumda. Bu konuda resmi veriler açıklanmış değil ancak ülkede 100 bine yakın insanın uyku hapı bağımlılığı olduğu tahmin ediliyor.