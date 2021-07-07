DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Günde 100 telden fazla saç dökülmesi oluyorsa…
İhlalli geçiş bildirim formu nedir? İhlalli geçiş bildirim formu nasıl doldurulur?
Kiralık Villa
ANALİZ: BAE Suudi Arabistan'ın kırmızı çizgisine meydan okuyor
Karavan ile 15 ülke, Türkiye'de ise 77 şehri gezdi
Erciyes Tokyo Olimpiyatları’na Katılacak Bisikletçilerin İçin Son Durak
Satılan her 2 araçtan biri ithal
Alman ZDF: Türkiye’nin Otomobili Volkswagen’e rakip mi?
Liseye Giriş Sınavı'nda Derece Alan Öğrencilere Bisiklet Hediyesi
Tayyib Besi Çiftliği'nde hijyenik kurban
Bisikletliler Yanan Orman Alanlarını Turladı
Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Mehmet Aydın cezaevine girdi mi?
Haiti Devlet Başkanı Moise suikast sonucu öldürüldü!
Orman yangınına tek başına müdahale etti, 'teşekkür' aldı
Jovenel Moise kimdir? Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise neden öldü?

Gündüzleri hurda topluyor, geceleri ise sokak hayvanlarını besliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gündüzleri sokak sokak dolaşıp hurda toplayarak geçimini sağlayan Hüseyin Pal (60), geceleri ise sokak hayvanlarını besliyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.07.2021 12:11:02
Gündüzleri hurda topluyor, geceleri ise sokak hayvanlarını besliyor

8 yıl önce açlıktan ölmek üzereyken gördüğü sokak köpeğini besleyip hayata tutunmasını sağladığını belirten Hüseyin Pal (60), o tarihten beri her gün besleme yaptığını ifade etti.

070720211157423234696

İnegöl ilçesinde hurdacılık yapan Hüseyin Pal, 8 yıl önce sokakta gördüğü, açlıktan ölmek üzere olan köpeği besleyip hayata tutunmasını sağladı. Bu tarihten sonra kendisini hayvanlara adayan Pal, gündüz sokak sokak gezip hurda topluyor, geceleri ise hayvanları besliyor. Çevrede 'sokak hayvanlarının babası' olarak tanınan Hüseyin Pal, ölene kadar hayvanları beslemeye devam edeceğini söyledi.

Çevre yolunda şişe toplayıp satarken bir yavru köpeği gördüğünü söyleyen Pal, "Köpek düşüp kalkıyordu. Yorgundu. O köpeği besledim. Bir süre sonra köpek ayağa kalktı ve bana koşarak geldiğini gördüm. Kasapların attıkları et parçalarını toplamaya, topladığım etleri hayvanlara vermeye başladım. Kazancımı hayvanlar için harcamaya başladım. Her akşam besleme yapıyorum.

070720211157543234177

Bunların hepsi benim evladım gibi oldu. Bundan sonra yaptığımız sevaplar bana yeter. Kazandığım az çok yetiyor bana. Mutluyum. 8 yıldan bu yana her akşam besleme yapıyorum. Ömür boyu beslemeye devam edeceğim" dedi.

070720211158123231349

Geceleri 3- 4 saat besleme yaptığını ifade eden Hüseyin Pal, "Her gün yaklaşık 10 kilo civarında et parçası toplayıp hayvanlara veriyorum, besliyorum. Geceleri yolumu bekleyen çok kedi ve köpekler var. 3-4 saat besleme yapıyorum. Hayvanlara sevgiyle yaklaşmak lazım. İnsanların hayvanlardan korkmasına gerek yok. Onlara güzel davrandığınızda, o sevgiyi size veriyorlar" diye konuştu.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH