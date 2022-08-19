Gülsim Ali İlhan Kimdir, Nerelidir? Gülsim Ali İlhan Yer Aldığı Projeler

Gönül Dağı Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan nerelidir? Gülsim Ali İlhan yer aldığı projeler neler? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisinde güzel oyuncu Gülsim Ali canlandırdığı Dilek karakteri ile büyük bir ilgi uyandırdı. Arama motorunda en çok araştırılan isimlerden Gülsim Ali İlhan hakkında merak edilenlere yer vereceğiz. İşte detaylar…

Gülsim Ali İlhan Kimdir?

Gülsim Ali İlhan kim? Oyuncu ve manken Gülsim Ali İlhan, 18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'ta dünyaya geldi. Güzel oyuncu Bulgaristan'da yaşayan aslen Türk olan bir ailenin kızıdır. Güzel oyuncunun iyi bir Türkçe bilgisinin olmasının yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Japonca ve İngilizce dillerini bilmektedir. Kova burcu olan Gülsim Ali, 1.76 cm boyunda 54 kg ağırlığındadır. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa ilk adımını attı. Genç oyuncu Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı. Daha sonra 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolüne hayat verdi. 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde rol aldı. Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, En son ise 17 Ekim 2020'de TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı adlı dizide 28 Mayıs 2022'ye kadar Dilek karakterini canlandırmıştır.

Gülsim Ali İlhan yer Aldığı Dizi ve Filmler Neler?

Oynadığı diziler

2012 Son Yaz Balkanlar 1912- Ayşe Konuk

2015 Son Çıkış-Ege-Yardımcı oyuncu

2016 Seddülbahir 32 Saat-Zeliha-Başrol

2016 Hanım Köylü – İlkgün- Başrol

2016-2018 Diriliş Ertuğrul-Aslıhan Hatun-Yardımcı oyuncu

2019 Yüzleşme- Ayşegül Hanımeli-Yardımcı oyuncu

2019-2020 Payitaht Abdülhamid-Gülcemal-Yardımcı oyuncu

2020-2022 Gönül Dağı-Dilek Akgün-Başrol

Oynadığı filmler