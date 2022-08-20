Gülseren Budayıcıoğlu Kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu Eserleri Neler?

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, nerelidir? Gülseren Budayıcıoğlu eserleri neler? Türk psikiyatr, yazar ve sunucu Gülseren Budayıcıoğlu, Pek çok konuda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanınmış, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyona uyarlamıştır. İstanbullu Gelin, Camdaki Kız gibi televizyon dizilerine ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler.

Gülseren Budayıcıoğlu Kimdir?

Gülseren Budayıcıoğlu kim? Gülseren Kavas ya da bilinen adıyla Gülseren Budayıcıoğlu Türk psikiyatr, yazar ve sunucudur. Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. Kendi tanımlamasıyla, "sevecen" bir baba ile "fedakar, otoriter" bir annenin kızıdır. Budayıcıoğlu'nun Yükselen ve Mustafa isimlerinde iki küçük kardeşi vardır. Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı. Lisans eğitimi yılları TRT'nin açtığı spikerlik sınavına girip kazandı, 1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başladı. Okul arkadaşları ve hocaları tarafından kendisine "Miss TRT" lakabı takıldı.1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun oldu. Aralık ayı itibarıyla üniversitede asistan olarak göreve başladı. Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ardından Gülseren Budayıcıoğlu, üniversite ve TRT iş birliğiyle hazırlanan çeşitli hastalıklar ve toplumsal sorunların gibi konuların uzmanlarla beraber ele alındığı "İnsan ve Dünyası" isimli bir programın da sunuculuğunu yaptı. Günümüzde birçok dizi ve filme senaryo uyarladı. İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Terzi, Kral Kaybederse ve Kardeş dizilerine ilham kaynağı olmuştur.

Gülseren Budayıcıoğlu Eserleri

Kitap;

Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden, 2004,

Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü, 2008,

Hayata Dön, 2011,

Kral Kaybederse, 2015,

Camdaki Kız, 2019,

Kırmızı Pelerin, 2022

Hayatın Sesi, 2022,

Çocuk;

Kral Teo Kitabı, 2018,

Eserlerinden Uyarlanan Projeler

İstanbullu Gelin- (Hayata Dön adlı eserinden uyarlanıp, 2017-2019 yılları arası Star TV'de yayınlanmıştır.)

Doğduğun Ev Kaderindir- (Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanıp, 2019-2021 yılları arasında TV8'de yayınlanmıştır.)

Kırmızı Oda- (Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır, 2020-2022 yılları arasında TV8'de yayınlanmıştır.)

Masumlar Apartmanı- (Madalyonun İçi adlı eserin "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır, 2020-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanmıştır.)

Camdaki Kız- (Camdaki Kız adlı eserden uyarlanmıştır, 2021 yılından beri Kanal D'de yayınlanmaktadır.)

Terzi- (Hayata Dön adlı eserinden uyarlanmıştır. 2022 yılında Netflix'te yayınlanmaya başlayacaktır.)

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