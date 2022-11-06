Gülşen ülkeyi terk ediyor! Gülşen artık Türkiye'de yaşamayacak mı?

Gülşen ülkeyi terk ediyor! Şarkıcı Gülşen için mahkemeden alınan son kararın ardından, ünlü sanatçı ülkeyi terk etmeye karar verdi. Gülşen artık Türkiye'de yaşamayacak mı? İşte detaylar...

Gülşen ülkeyi terk ediyor! Şarkıcı Gülşen için mahkemeden alınan son kararın ardından, ünlü sanatçı ülkeyi terk etmeye karar verdi. Gülşen artık Türkiye'de yaşamayacak mı? İşte detaylar...

Gülşen mahkemeye güvence bedeli olarak 250 bin TL ödedi

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 4 gün cezaevinde kalan şarkıcının davasında aşamalı karar verildi. Şarkıcının adli kontrol şartı kaldırıldı ve bu defa yurt dışına çıkış yasağı için gündeme geldi.

Gülşen, yurt dışına çıkış yasağının kalkması için 250 bin TL “güvence” bedeli ödedikten sonra apar topar Londra'ya gitme karar verdiği öğrenildi.

Gülşen artık Türkiye'de yaşamayacak mı?

Gülşen, çocuğunun İspanya'da okuduğunu ve görmeye gidemediğini söyleyerek adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, Gülşen'in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırdı ve yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi. Bunun üzerine 250 bin TL ‘güvence' bedelini ödeyerek yurt dışına çıkış yasağını kaldırtan sanatçı, yeni bir taşınma kararı aldı.

Onur Akay'ın haberine göre, daha önce İngiltere'ye yerleşmek isteyen Gülşen, oğlu Azur'un orada eğitim almasını istedi ve son olayların ardından bu kararı hızlandırdı.