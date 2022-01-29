Gülşen'i kızdıracak bir açıklamada Ivana Sert'ten geldi! Abartılı...

Konserlerde giydiği kıyafetler hakkında eleştiri yağmuruna tutulan Gülşen'i bir kızıdıracak açıklamada Ivana Sert'ten geldi.

Sırbistanlı modacı ve manken Ivana Sert, geçtiğimiz aralık ayında Maldivler'de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile evlenmiş ve ikinci defa gelin olmuştu. Maldivler'den daha sonra öncelikle görüntülenen Sert, Şanlıurfa'da düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Sert, Gülşen'in fazla tartışılan iddialı sahne kostümleri hakkında konuştu. Burası Türkiye Ünlü isim, konuyla ilgili; "İddialı giyinmeyi severim lakin ben bile gösterişli buluyorum. Burası Türkiye." dedi. Ivana beni mağdur durumda bırakmaz Posta'da bulunan ahbere tarafından, Sezer Dermenci de konuyla ilgili; "Ivana katiyen öyle giyinmez. Beni mağdur durumda bırakmaz. Bu konuda ona fazla güveniyorum. Bunun modernlikle ilgisi değil." ifadelerini kullandı. (kadinvekadin) .