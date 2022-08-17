Güldür Güldür Bilal ayrıldı mı? Onur Buldu Güldür Güldür’den çıktı mı? Onur Buldu'nun yeni programı

Güldür Güldür’ün sevilen yüzü Onur Buldu’nun ayrılacağı haberi sevenlerini şok etti. Peki Onur Buldu Güldür Güldür’den ayrıldı mı? Güldür Güldür Bilal ayrılacak mı? İşte detaylar…

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show programındaki ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Güldür Güldür Bilal ayrıldı mı? Onur Buldu nerede oynayacak?

Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı komedi tiyatro programında sevilen karakterleri ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Güldür Güldür Show'un en sevilen ismi Bilal (Onur Buldu) kadroya veda etti. Geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olan Onur Buldu, yeni projeler nedeniyle programdan ayrıldığını açıkladı.

Güldür Güldür Bilal nerede oynayacak? Onur Buldu yeni filmi

Türk komedisinin en sevilen ismi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı, Show TV'de en çok izlenenlerden Güldür Güldür Show programının en sevilen karakteri Bilal, sevenlerini üzdü. Güldür Güldür Bilal, farklı tiplerle seyircileri kahkahaya boğuyordu. Bilal karakterini oynayan Onur Buldu, geçtiğimiz gün programın makyözü ile çekildiği kareyi takipçileri ile paylaştı.

Onur Buldu'nun paylaşımına "Hayranıyım Derya abinin, çok güzel karakterler çıkardık birlikte" notunu düşmesinin ardından takipçileri çeşitli iddialarda bulundu.

Buldu'nun paylaşımına "Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" yorumunun yapılmasının ardından "Onur Buldu projeden ayrılıyor" denilmesi üzerine bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ancak Onur Buldu'nun Güldür Güldür Show'un son bölümünde yer alması ve konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi, kafa karışıklığı oluşturdu. Şimdi bütün izleyenler, yapım şirketinden ya da Buldu'nun kendisinden resmi açıklama bekliyor. .