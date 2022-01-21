Gözaltına alınan Sermiyan Midyat serbest bırakıldı

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da gözaltına alındı. Kesinleşmiş para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.