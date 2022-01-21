Gözaltına alınan Sermiyan Midyat serbest bırakıldı
Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da gözaltına alındı. Kesinleşmiş para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.
2022-01-21 12:43:51
Polis ekipleri, tek kişilik gösteri için kente gelen Midyat'ı Malatya Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada gözaltına aldı.
Midyat'ın İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kesinleşmiş para cezası nedeniyle çıkarılan yakalama kararına istinaden gözaltına alındığı öğrenildi.
Midyat, işlemlerin ardından Akçadağ Adliyesi'ne sevk edildi.
Kesinleşmiş para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.
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