Goldeum Coin (GOUM) Kullanıcılar ile Buluştu!

Altın endeksli yapısı ile altın yatırımcılarını hedefleyen GoldeumCoin (GOUM) projesi, geçtiğimiz günlerde ön satışa çıkarıldı.

Ana amacı ve proje detaylarıyla dikkat çeken Goldeum (GOUM) Coin, günler içerisinde binlerce aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı.

10 Ekim 2022 tarihinde gösterişli bir lansman partisi eşliğinde ön satışa sunulan Goldeum (GOUM) Coin, lansman günü toplam 56K kullanıcıya erişti. Katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Goldeum (GOUM) Coin'in gösterişli lansman partisi, Dubai'de yer alan Grand Plaza Mövenpick Otel'de gerçekleşti. Goldeum (GOUM) Coinlansman partisine, Goldeum şirketinin kurucusu iş insanı Mohammed Al Aybar'ın ve Goldeum'un CEO'su B. Steve Robert'un sözleri damgasını vurdu.

“Goldeum (GOUM) Coin kısa sürede yatırımcıların ilgi odağı oldu”

Grand Plaza Mövenpick Otel'de gerçekleşen Goldeum (GOUM) Coinlansman partisi, binlerce katılımcıya ev sahipliği yaptı. Goldeum (GOUM) Coin'inlansman partisinde yer alan isimler arasında ünlü iş insanları ve kripto mühendisleri dikkat çekti. Goldeum şirketinin kurucusu iş insanı Mohammed Al Aybar'ın açılış konuşması sonrası, Goldeum'un CEO'su B. Steve Robert sahneye çıktı. Robert'ın Goldeum (GOUM) Coin ile ilgili sarf ettiği sözler hafızalara kazındı.

Goldeum'un CEO'su B. Steve Robert: “Altın yatırımcılarını hedefleyen bir kripto projesi, ilk günden heyecanlanmama sebep olmuştu. Bu güçlü projede yer alan ve benimle birlikte heyecanını ilk günkü gibi koruyan ekibime teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Mohammed Al Aybar'ın ileri görüşüne güvendik ve şimdi buradayız. Goldeum (GOUM) Coin kısa sürede yatırımcıların ilgi odağı oldu ve toplam 56K kullanıcıya erişti. Kar odaklı, güven temelli ve güçlü bir proje olma yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz.” sözlerini dile getirdi.

“Goldeum (GOUM) Coin'ikripto piyasasının en güçlü projesi yapmayı hedefliyoruz”

Goldeum coin şirketinin kurucusu iş insanı Mohammed Al Aybar, altın yatırımcılarını sevindirecek ipuçlarını ve proje detaylarını yatırımcılar ile paylaştı. Lansman gecesinde Gecede Goldeum projesinin doğuşundan ilk adımlarına, geliştirme aşamasından ön satış dönemine kadar geçen tüm süreç anlatıldı. Yatırımcılar tarafından pürdikkat dinlenen Aybar: “Goldeum (GOUM) Coin'ikripto piyasasının en güçlü projesi yapmayı hedefliyoruz” dedi.