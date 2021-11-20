Gökyüzünde 580 yıl sonra bir ilk: 3 saatten fazla süren etkileyici görüntüler
Son 6 yüzyılın en uzun süreli parçalı Ay tutulması gerçekleşti.
2021-11-20 09:02:56
Ay, 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kaldı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Yaklaşık 600 yılın en uzun parçalı ay tutulması, 2021'in son astronomik olaylarından biriydi.
Tutulma; Kuzey Amerika'nın tamamı ve Güney Amerika'nın bir kısmıyla, Asya'nın kuzeydoğusundan izlendi.
Ortalama üç buçuk saat süren tutulma; gökyüzü gözlemcilerini büyüledi.
Şili'den Japonya'ya; Çin'den Meksika'ya birçok adreste milyonlarca kişi; tarihi anlara tanıklık etmek için toplandı.
Ay tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı karanlıkta bırakması ile gerçekleşiyor.
Ay, tutulma sırasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünüyor.
NASA'ya göre,en uzun parçalı Ay tutulması son olarak 18 Şubat 1440'ta gözlemlenmişti. Bir sonrakiyse 2669 yılında gerçekleşecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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