Göksel Gümüşdağ'ın acı günü... Erdoğan ile İmamoğlu tokalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan cenaze törenine geldiği sırada, yan yana saf İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Terim ile tokalaştı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın vefat annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, kulüp başkanları ve futbolcular katıldı. Törende İBB Başkanı İmamoğlu ve Fatih Terim de yer alırken, Erdoğan tören öncesi iki isimle de tokalaştı. Cenazede kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Fethiye Gümüşdağ ile ilgili anısı anlattı.

Başakşehir Kulübü'nden dün yapılan açıklamada, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze töreni bugün Fatih Camii'nde gerçekleşti.

Törene, Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

ERDOĞAN, TERİM VE İMAMOĞLU'YLA SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine geldiği sırada, yan yana saf İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Terim ile tokalaştı.

Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Her nefis ölümü tadacaktır. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Hiç umulmadık bir anda Fethiye Abla'mızı kaybettik, Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyordu. Rabbim zamanı gelince emanetini alıyor.

"BİR ŞEYİ UNUTTUM" DİYEREK MİKROFONU TEKRAR ALDI

Konuşmasını sonlandıran Erdoğan, "Bir şeyi unuttum" diyerek mikrofonu tekrar aldı ve "Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Çok güzel börek yapardı. Yapınca bu Tayyip kardeşine de gönderirdi. O da bizlere hakkını helal etsin".