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Gökhan Tolu Kimdir?

Almanya'da yaşamını sürdüren Türk gıda ürünlerini patentleyerek, gıda sektöründe başarılı işlere imza atan Gökhan Tolu kimdir?

2 Saat Önce
2022-03-23 09:52:05
Gökhan Tolu Kimdir?

Gökhan Tolu Biyografisi

Gökhan Tolu 11 Kasım 1996 tarihinde Konya Yunak ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2010 yılında dil eğitim almak için Ankara'ya giden Gökhan Tolu, 2013 yılında dil eğitimini tamamlayarak, Bursa'ya döndü. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra ticaret hayatına atılarak, internet kafe işletmeciliği, bilgisayar tamiri ve sosyal medya yöntemi gibi işler yapmıştır. .

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