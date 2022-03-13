Gökhan Malçok Asya ülkelerinin ülkemizdeki ilk tercihi Design Hair Clinic olduğunu belirtti

Designhairtransplant CEO su Gökhan Malçok ;Saç, sakal ve kaş ekimi işlemleri ülkemizde Sağlık turizminde başta gelen hizmetler arasındadır.

Kaliteli hizmetimiz, misafirperverliğimiz ve başarılı sonuçlarımız sayesinde, Asya ülkelerinden gelen talepler bizi çok onurlandırıyor. Sektörde özellikle Endonezyalıların ilk tercihiyiz. Onlara kaliteli hizmet sunuyoruz ve saç ekimi işlemi sonrasında belirli aralıklarla takiplerini muhakkak yapıyoruz. İşlemin beraberinde sunduğumuz imkanlar da onları çok mutlu ediyor. Alanında deneyimli kadromuz ile sağlık ve iş etiği kuralları çerçevesinde daha bir çok başarıya imza atacağımızı umuyoruz diye belirtti. .