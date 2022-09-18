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TIMETURK / YAŞAM / Gökhan Alkan Kimdir, Nerelidir? Kalp Yarası Ferit Gerçek Adı Ne? Gökhan Alkan Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Gökhan Alkan Kimdir, Nerelidir? Kalp Yarası Ferit Gerçek Adı Ne? Gökhan Alkan Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Gökhan Alkan kim? Gökhan Alkan evli mi? Gökhan Alkan kaç yaşında? Gökhan Alkan hangi dizide oynuyor? Kalp Yarası Ferit gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Gökhan Alkan en son Kalp Yarası dizisinde Ferit karakteri ile büyük bir beğeni topladı. Kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşk ile arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ile merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

5 Saat Önce
2022-09-18 10:39:21
Gökhan Alkan Kimdir, Nerelidir? Kalp Yarası Ferit Gerçek Adı Ne? Gökhan Alkan Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Gökhan Alkan Kimdir?

Türk oyuncu Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. İlk oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Yakışıklı oyuncu mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı. Ardından bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldular. Son olaraktan Kalp Yarası dizisinde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile izleyiciden tam not aldı.

Gökhan Alkan Yer Aldığı Dizi Ve Filmler

Filmografi

Sinema;

Yıl

Adı

Rol

Notlar

2015

Defnenin Bir Mevsimi

Ferhat

Başrol oyuncusu

2015

Makas

Fatih Kömürcü

Başrol oyuncusu

2017

Organik Aşk Hikâyeleri

Hasan

Başrol oyuncusu

Televizyon;

Yıl

Adı

Rol

Notlar

2011

Muhteşem Yüzyıl

Şah Tahmasb

Yardımcı karakter

2013

Herşey Yolunda Merkez

Cem

Başrol oyuncusu

2013-2014

Gurbette Aşk Bir Yastıkta

Osman

Başrol oyuncusu

2014-2015

Kocamın Ailesi

Tarık Uygun / Engin Ar

Başrol oyuncusu

2016-2017

Seviyor Sevmiyor

Yiğit Balcı

Başrol oyuncusu

2017-2018

Kalp Atışı

Ali Asaf Denizoğlu

Başrol oyuncusu

2019

Zengin ve Yoksul

Karan Serezli

Başrol oyuncusu

2020

Yasak Elma

Kerim İncesu

Başrol oyuncu

2021-2022

Kalp Yarası

Ferit Sancakzade

Başrol oyuncusu

.

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