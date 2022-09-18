Gökhan Alkan Kimdir, Nerelidir? Kalp Yarası Ferit Gerçek Adı Ne? Gökhan Alkan Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?
Gökhan Alkan kim? Gökhan Alkan evli mi? Gökhan Alkan kaç yaşında? Gökhan Alkan hangi dizide oynuyor? Kalp Yarası Ferit gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Gökhan Alkan en son Kalp Yarası dizisinde Ferit karakteri ile büyük bir beğeni topladı. Kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşk ile arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ile merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-18 10:39:21
Gökhan Alkan Kimdir?
Türk oyuncu Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. İlk oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Yakışıklı oyuncu mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı. Ardından bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldular. Son olaraktan Kalp Yarası dizisinde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile izleyiciden tam not aldı.
Gökhan Alkan Yer Aldığı Dizi Ve Filmler
Filmografi
Sinema;
|
Yıl
|
Adı
|
Rol
|
Notlar
|
2015
|
Defnenin Bir Mevsimi
|
Ferhat
|
Başrol oyuncusu
|
2015
|
Makas
|
Fatih Kömürcü
|
Başrol oyuncusu
|
2017
|
Organik Aşk Hikâyeleri
|
Hasan
|
Başrol oyuncusu
Televizyon;
|
Yıl
|
Adı
|
Rol
|
Notlar
|
2011
|
Muhteşem Yüzyıl
|
Şah Tahmasb
|
Yardımcı karakter
|
2013
|
Herşey Yolunda Merkez
|
Cem
|
Başrol oyuncusu
|
2013-2014
|
Gurbette Aşk Bir Yastıkta
|
Osman
|
Başrol oyuncusu
|
2014-2015
|
Kocamın Ailesi
|
Tarık Uygun / Engin Ar
|
Başrol oyuncusu
|
2016-2017
|
Seviyor Sevmiyor
|
Yiğit Balcı
|
Başrol oyuncusu
|
2017-2018
|
Kalp Atışı
|
Ali Asaf Denizoğlu
|
Başrol oyuncusu
|
2019
|
Zengin ve Yoksul
|
Karan Serezli
|
Başrol oyuncusu
|
2020
|
Yasak Elma
|
Kerim İncesu
|
Başrol oyuncu
|
2021-2022
|
Kalp Yarası
|
Ferit Sancakzade
|
Başrol oyuncusu
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