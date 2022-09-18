Gökhan Alkan Kimdir, Nerelidir? Kalp Yarası Ferit Gerçek Adı Ne? Gökhan Alkan Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Gökhan Alkan kim? Gökhan Alkan evli mi? Gökhan Alkan kaç yaşında? Gökhan Alkan hangi dizide oynuyor? Kalp Yarası Ferit gerçek adı ne? Ünlü oyuncu Gökhan Alkan en son Kalp Yarası dizisinde Ferit karakteri ile büyük bir beğeni topladı. Kendisi gibi oyuncu olan Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşk ile arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan ile merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…