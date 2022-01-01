Gökçe Bahadır kimdir? O Ses Türkiye'ye konuk olan Gökçe Bahadır kimdir?

O Ses Türkiye'nin 2022 yılına özel yılbaşı programına konuk olan Gökçe Bahadır kimdir?

Oyunculuğu ile kendisinden sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır O Ses Türkiye'nin 2022 Yıl Başı programında gösterdiği performans ile izleyenleri hayran bıraktı. Peki Gökçe Bahadır Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? işte tüm detaylar haberimizde...

Gökçe Bahadır kimdir?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

2001 yılında "Tatlı Hayat", 2002 yılında "Beşik Kertmesi", 2003 yılında "Mühürlü Güller" gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında "Hayat Bilgisi" dizisinde "Törpü" karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan "JoJo" adlı çocuk programını sundu. "Yaprak Dökümü" dizisinde "Leyla" karakterini canlandırmıştır. "Kayıp Şehir" dizisinde başrol oyuncusudur.Gökçe Bahadır'ın hobileri arasında dans etmek, şarkı söylemek, kitap okumak, Film seyretmek, müzik dinlemek var. 2010 yılında bir çorap markasının reklam filminde oynadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.