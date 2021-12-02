Gobi Manchurian nasıl yapılır, pişirilirken nelere dikkat etmeli?

Gobi Manchurian tarifi şu sıralarda internet kullanıcılarının en çok aradığı şeyler arasında… Peki, Gobi Manchurian nasıl yapılır, daha lezzetli olması için nelere dikkat edilmeli, iş tüm püf noktaları…

Gobi Manchurian tarifi nedir, Gobi Manchurian nasıl yapılır, Gobi Manchurian en lezzetli hale nasıl getirilir. Şu sıralar internet kullanıcıları en çok bu aramaları yapıyor.

Peki internette bu kadar popüler hale gelen Gobi Manchurian yaparken hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekir.

İşte tüm bu soruların cevabı:

Mançurya sotelenmiş taze soğan (yeşil soğan), kırmızı biber (dolmalık biber), yeşil biber, zencefil ve sarımsak ile soya sosu, domates ketçap ve kırmızı biber sosu karışımı ile yapılan sosu ifade ediyor. İşte Gobi Manchurian tarifi ve malzemeleri...

GOBİ MANCHURİAN TARİFİ

Gobi Manchurian tarifi için ilk olarak 1 orta boy karnabaharı doğrayın. Ardından tuzlu suyu kaynama noktasına getirin.

Karnabahar ççeklerini yıkayıp sıcak suya ekleyin. Karnabaharları 15 ila 20 dakika suda haşlayın ve ardından süzün.

Sıra geldi sosa. Sosu yapmak için aşağıdaki malzemeleri bir kâseye ekleyin:

1 su bardağı un

4 yemek kaşığı mısır nişastası

¼ çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı soya sosu

Tuz

Kâseye 1 su bardağı su ekleyin ve pürüzsüz, topaksız bir sos elde edene kadar çırpın. Karnabaharları teker teker sosa batırın. Sosla kaplanmış karnabaharları kızgın yağda kızartın. Tavada kızartırken 6 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin tava büyüklüğüne göre artırabilirsiniz. Karnabaharları iki taraflı kızartın. Altın rengi olana kadar birkaç kez daha çevirin. Kızaran karnabaharları fazla yağını kağıt havlu üzerine alın. Ardından Gobi Manchurian servise hazır. Afiyet olsun...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.