Gizem Güven boşandı mı? Gizem Güven boşanacak mı? Sihirli Annem dizisiyle hayatımıza giren Gizem Güven'in boşanacağına ilişkin haberler gündeme geldi. Sevilen oyuncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Gizem Güven boşandı mı? İşte detaylar...

Gizem Güven boşandı mı? Gizem Güven boşanacak mı? Sihirli Annem dizisiyle hayatımıza giren Gizem Güven'in boşanacağına ilişkin haberler gündeme geldi. Sevilen oyuncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Gizem Güven boşandı mı? İşte detaylar...

Gizem Güven boşandı mı?

Gizem Güven, Caner Turp ile 1.5 yıl önce evlenmişti. Güven, eşiyle fikir ayrılıkları yaşadığını belirttiği bir postu instagram hesabından paylaştı.

Güzel oyuncu; "Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da geçmişimize ve birbirimize olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." sözlerinin yer aldığı ortak bir yazı paylaştı.

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