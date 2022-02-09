DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bekçi maaşları ne kadar oldu 2022?
Ukrayna: Rusya Kırım'dan defolmalı
Alevi dernek ve vakıflarından elektrik faturalarına yönelik dava
“Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler”
Yusuf Kabadayı, 2024'e kadar Bayern Münih'te
Gizem Güven boşandı mı? Gizem Güven boşanacak mı?
Nice - Marsilya maçı canlı nasıl izlenir? Canlı
Kızını boğarak öldüren anne: Bizi uyuşturucu mahvetti
Milan - Lazio maçını şifresiz canlı izle! Canlı
Manchester City - Brentford maçını donmadan HD olarak canlı izle!
WSJ: Amerikalıların Ukrayna'dan tahliye planı onaylandı
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
Filistin: FKÖ yönetimine Abbas'a yakın isimler seçildi
Ezgi Mola: Uzlaşmak için 50 bin TL istedi
Doktor tavsiyesiyle başladığı satrançta il birincisi oldu

TIMETURK / YAŞAM / Gizem Güven boşandı mı? Gizem Güven boşanacak mı?

Gizem Güven boşandı mı? Gizem Güven boşanacak mı?

Gizem Güven boşandı mı? Gizem Güven boşanacak mı? Sihirli Annem dizisiyle hayatımıza giren Gizem Güven'in boşanacağına ilişkin haberler gündeme geldi. Sevilen oyuncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Gizem Güven boşandı mı? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-09 21:30:25
Gizem Güven boşandı mı? Gizem Güven boşanacak mı?

Gizem Güven boşandı mı? Gizem Güven boşanacak mı? Sihirli Annem dizisiyle hayatımıza giren Gizem Güven'in boşanacağına ilişkin haberler gündeme geldi. Sevilen oyuncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı? Gizem Güven boşandı mı? İşte detaylar...

Gizem Güven boşandı mı?

Gizem Güven, Caner Turp ile 1.5 yıl önce evlenmişti. Güven, eşiyle fikir ayrılıkları yaşadığını belirttiği bir postu instagram hesabından paylaştı.

Güzel oyuncu; "Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da geçmişimize ve birbirimize olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." sözlerinin yer aldığı ortak bir yazı paylaştı.

gizem güven boşanadı .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş