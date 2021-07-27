Girişimcilerin sözüne kulak verin!

Teknolojik gelişmelerin fikirsel altyapısında imzası bulunan isimlerin gerek bugün gerekse kendi dönemlerinde yaptıkları davranışlar ve sözler de bir nevi günümüzün bilimsel tablosuna ışık tutuyor...

Bilim ve teknolojide dünya hızla yol alıyor. Bu süreçte teknik adımlar hız kazanırken inovasyon ve girişimcilik de önemli bir ağırlığa sahip. Düşünsel temele imzasını atan girişimcilerin çalışmaları ise insanlığın kaderine bir nevi tesir ediyor. Bugün tüm dünyayı etkisine alan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin fikirsel altyapısında imzası bulunan isimlerin gerek bugün gerekse kendi dönemlerinde yaptıkları davranışlar ve sözler de bir nevi günümüzün bilimsel tablosuna ışık tutuyor.

İşte bugüne damgasını vuran girişimciler ve hayatımıza damgasını vuran sözlerden bazı örnekler:

Apple'ın kurucusu Steve Jobs:

“Basit düşünmek, karmaşıktan daha zordur. Bir işi basit hale getirmek için düşüncelerinizi sadeleştirmelisiniz. Bu da gerçekten çaba gerektirir. Ancak sonunda buna değecektir.”

“Eğer bir şey yaptıysanız ve mükemmel bir şey olduğu anlaşıldıysa, o başarınıza takılmak yerine bir sonraki mükemmel şeye başlamanız gerektiği fikrindeyim.”​

“Müşterilerinize mümkün olduğunca çok yaklaşın. Öyle ki daha onlar ne istediklerini fark etmeden önce onlara ihtiyaç duydukları şeyi siz söyleyin.”

Microsoft'un kurucusu Bill Gates:

"Aklımın sadece yüzde 10'unu işle ilgili düşünmek için kullanıyorum. İş bu kadar. Aslında karmaşık bir şey değil."

"Sonraki yüzyılda diğerlerini güçlendiren kişiler lider olacaklar."

"Bitiş çizgisiyle ilgili bir hayalim olsaydı, sizce onu seneler önce geçmiş olmaz mıydım?"

Chanel markası kurucusu Coco Chanel:

“En cesurca atacağınız adım, kendinizi düşünmenizdir. Hem de yüksek sesle.”

“Kötü giyinirseniz günün sonunda hatırlanan elbiseniz olur. Oysa iyi giyindiğinizde her zaman elbisenin içindeki kadın hatırlanır.”

“Hayat beni memnun etmiyordu, ben de kendi hayatımı kendim yarattım.”

PayPal, Tesla Motors ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk:

"Bir şirket kurmak, kek yapmaya benzer. Tüm malzemelere yeterli oranda sahip olmanız gerekir."

"Haftada en az 80 veya 100 saat çalışın. Böylece başarı oranınızı geliştirin. Diğer insanlar haftada 40 saat çalışıyorsa onların 1 senede yaptığı şeyi siz 4 ayda yapabilirsiniz"

“Başarısızlık da gelişimdir. Henüz başarısız olmadıysanız yeterince yenilikçi değilsinizdir."

Thomas Alva Edison: “En büyük zayıflığımız pes etmektir. Başarının kesin yolu her zaman yeniden denemektir. “

Intel'in eski CEO'su Andy Grove: “Yalnızca paranoyak hayatta kalır.”

Henry Ford, Ford Motor Company'nin kurucusu: “Herhangi bir sistemi revize etmeye, herhangi bir yöntemi atmaya, işin başarısı gerektiriyorsa herhangi bir teoriyi terk etmeye hazır olun. ”

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg: “Neredeyse her gün kendime sorduğum soru, ‘Yapabileceğim en önemli şeyi yapıyor muyum?”

Albert Einstein: “Hiç hata yapmayan bir kişi asla yeni bir şey denememiştir.”

Warren Buffett: “Çok fazla şeyi yanlış yapmadığınız sürece hayatınızda sadece birkaç şeyi doğru yapmanız gerekir.”

Amazon kurucusu Jeff Bezos: “Eleştiriye dayanamıyorsanız, yeni veya ilginç bir şey yapmayın"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.