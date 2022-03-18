Girişimci ve İş insanı Muzaffer Göçmen Kimdir?

Muzaffer Göçmen çeşitli sosyal medya hizmetleri sağlayan ve çeşitli ünlü kişiler ile çalışan aynı zamanda satranç eğitmenidir.

Aslen Edirne doğumlu olan Göçmen Tekirdağ Çorlu da yaşamaktadır. Liseyi Çorlu da tamamlayan Göçmen Üniversite yi açıktan okumaktadır. 2017 yılından beri aktif olarak sosyal medya danışmanlığı hizmeti veriyor. Altınbaş üniversitesi onaylı uluslar arası Sosyal Medya Uzmanlığı sertifikası ve İstanbul Üniversitesi Onaylı Satranç eğitmenliği sertifikası mevcuttur. Futbolcu,Müzisyen,oyuncu, ve tanınmış kişilere sosyal medya hesaplarını doğrulama ( verification ) yardımcı olmasıyla bilinir. Son olarak 2021 yılında Lotus Media yı kurup yaptığı işlerini profesyonele dökmüştür. .