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Giresun'da tünelde feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Giresun'da tünelde feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tünelde iki kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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29.05.2021 17:43:40
Giresun'da tünelde feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İlçedeki Kilise Burnu Tüneli'nde S.A. idaresindeki 28 AAJ 718 plaka kamyonet ile ters yönde ilerleyen N.B. yönetimindeki 28 TC 836 plakalı kamyonet çarpıştı.

Sürücü S.A. ile beraberindeki F.B. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer kamyonetin sürücüsü N.B. ile beraberindeki A.B. ise hastanede tedavi altına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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