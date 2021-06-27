DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de koronavirüs ölümleri 604 bine dayandı
İHA'larda edinilen tecrübe deniz ve kara araçlarına taşınıyor
Bisiklet Eğitimleri Mersin'de
Türkiye ile Nijer arasında karşılıklı vize anlaşması
Kur’an’daki Mescidi Aksa’nın yeri tartışmalarına oryantalist ilgi
FBI muhbirinden ‘Assange’ itirafı
İstanbul'da 8 milyon dozu aşkın aşı yapıldı
Bisiklet Eğitimleri Diyarbakır'da
3 yıldır tutuklu olan iki kadın aktivist serbest
Mustafa Sarıgül: Pusulamız insan, rotamız insanca bir yaşam
Şanlıurfa'da 5 projenin toplu açılışı ve temel atma töreni yapıldı
Bazı sahillerde müsilaj yoğunluğu azaldı
Aşılara rağmen İngiltere'de Covid-19 vakaları artıyor
Gıdanı Koru kampanyası nedir, nasıl katılınır?
Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası nedir?

Gıdanı Koru kampanyası nedir, nasıl katılınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıdanı Koru kampanyası ile israfın önüne geçmek için bir eylem planı hazırladı. Bunun için “sofranasahipcik.com” isimli web sitesi ile özel bir bilgilendirme sayfası oluşturuldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.06.2021 14:37:51
Gıdanı Koru kampanyası nedir, nasıl katılınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar adına 5 adet fidan dikiyor. Bakanlık, sofranasahipcik.com sitesi üzerinden yapılan başvurularda vatandaşlara sertifika dağıtıyor. Peki başvuru nasıl yapılır? Gıdanı Koru kampanyası katılım adımları…

GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK KAMPANYASINA NASIL KATILIRIM?

Gıdanı Koru Sofrana sahip Çık kampanyası için öncelikle aşağıdaki linke tıklayın. Ardından açılacak olan sayfada, ad soyad, e-mail ya da telefon ve şehir bilgilerini girip "KVKK aydınlatma metnini okudum, bilgilendirildim." seçeneğini işaretleyin ve göndere basın. Böylece, "Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum." metnini kabul etmiş olacaksınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş