Gezmiş, Aslan ve İnan mezarları başında anıldı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 49. yılında Ankara'daki mezarları başında anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı ve Çankaya İlçe Başkanlığı üyelerinden oluşan grup, Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.