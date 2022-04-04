Gezgin Bir Adam (Yavuz Akkurt) Kimdir ?

Yavuz Akkurt 49 Yaşında aslen Ağrı Doğubayazıt doğumlu fakat 34 yıldır İstanbul’da ikamet eden bir iş insanı olmanının yanı sıra evli ve iki çocuk babası bir iş insanıdır.

Yavuz Akkurt ilk yurt dışı seyahatine 2001 yılında Çin Halk Cumhuriyetin'e yaptığı ziyaretle başlamıştır, belli aralıklarla seyahat etmekte ve ziyaret ettiği yerler hakkında kültürel olarak birikim sağlıyor. Gittiği her yerin tarihi ve turistik bölgelerini, ibadethanelerini, restoranlarını, yemeklerini, evlerini, yer altı ve yer üstü doğal güzelliklerini, köylerini, şehirlerini, yaşam ve inanış şekillerini, bitki örtüsünden, yemeklerine, sporlarından tutun çarşı pazarlarına kadar her şeyi içerik olarak oluşturup Gezgin Bir Adam adı altında sosyal medyada insanların beğenisine sunmaktadır.

Yavuz Akkurt, gezdiği ve ziyaret ettiği yerleri gördüğü için kendisini oldukça şanslı hissetmiş ve gezginbiradam.com diye de bir de web sayfası açmış ve böyle imkanlara sahip olmayan kişilere bu yerlerde öğrendiği farklı şeyleri göstermeyi kendine amaç edinmiş. Bu konuda sosyal medyada oldukça fazla paylaşım yaparak, deneyimlerini de paylaşmaktadır.

Gittiği yerlerde oldukça farklı deneyimler yaşayan ve bunları bloğunda kaleme alan Yavuz Akkurt, bu sayede dünyanın sanılanın aksine daha küçük olduğunu da sürekli olarak dile getirmektedir. Bu konuda, “Gezdiğim ve gördüğüm yerlerde ilginç hayat hikayeleri ile karşılaştığım zaman dünyanın aslında çok küçük fakat bir o kadar da büyük olduğuna şahit oluyorum ve aynı gezegende yaşıyor olmamıza rağmen kültürel anlamda birbirimizden ne kadar çok farkımızın olduğunu görüyorum ve bu gezilerden gayet mutlu oluyorum.” Diyerek açıklamıştır.



Seyahat ettiği yerlerde oldukça fazla fotoğraf çeken Gezgin Bir Adam - Yavuz Akkurt, bu sayede sürekli öğrenmeyi de hedef haline getirmiş. Kendi içeriğini üretmek ve deneyimlemek onun için en önemli ders. Gezdiği yerlerdeki yerlilerle konuşmak, insanların kimlikleri, ırkları, soyları, inançları, siyasi düşüncelerini ayırtmaksızın ortak bir noktada buluşmak konusunda ise oldukça yenilikçi. Bugüne kadar 60 ülkeyi ziyaret etme imkanı olan Yavuz Akkurt, 3 tane Pasaportunu tüketti 4. Pasaport da dolmak üzere.

Çocukluktan beri gezmeye tutkusu olduğunu her fırsatta dile getiren Yavuz Akkurt, ilk yurtdışı seyahati olan Çin Halk Cumhuriyeti seyahatinden sonra ise bütün Asya ülkelerini gezme imkânı bulmuş. Böylece aslında kendi amacını bulmuş ve bütün dünyayı yavaş yavaş dolaşmayı kendine hedef belirlemiş. Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, İtalya, Almanya, Endonezya İran, başta olmak üzere tam olarak şu ana kadar 60 ülke gezmiş ve bazı ülkelere defalarca gitme olanağı olmuş. Bir ülkeye birçok kez gitmenin keyfini de oldukça fazla yaşamış. Bazen birden fazla kez aynı ülkeye gidip her defasında farklı deneyimler yaşamış. Gezdiği ülkelerden oldukça etkilen Yavuz Akkurt İran'ın kültüründen oldukça etkilenerek bu konuda kendini Fars diline vermiş ve kısa sürede Farsçayı öğrenmiştir. Aynı zamanda Endonezya dili olana Bahasayı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en çok konuşulan dili olan Mandarin Çincesini, Bulgarca ve Romenceyi az da olsa bilmektedir. İş hayatı ve gezdiği yerde sıkıntı çekmemek adına İngilizceyi de akıcı bir şekilde konuşmaktadır.

Bugüne kadar gezdiği ve hala gezmekte olduğu ülkelerde gördüklerini, yaşadığı ilginç anıları, ilginç olayları 2019'dan bu yana birilerine fayda sağlamak amaçlı gerek web sayfasında ve de gerekse sosyal medya hesaplarında Gezgin Bir Adam kullanıcı adı ile içeriklerini paylaşmaktadır. Bilgi ve tecrübelerini, farklı kültürleri ve gördüğü deneyimleri web sayfası dışında sosyal medyada da oldukça fazla paylaşan Yavuz Akkurt, bu işi severek yapmaktadır. Gezmeye hala daha devam eden Yavuz Akkurt, bilgi ve tecrübelerini yavaş yavaş geliştirdiğini ve bunu da insanlarla paylaşarak aktarmaktadır. .