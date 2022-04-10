Gerçek Dexter; 'Sadece tecavüzcüler ve katiller...'

Seri katil olarak şöhret bulan Pedro Rodrigues Filho, seri katil karakterini canlandıran ünlü dizi kahramanı Dexter’a benzetiliyor…

71 cinayet işlediği iddia edilen Filho hakkında sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde gündem olan Filho hakkında şu bilgiler veriliyor;

Babasını bile öldürmüş

Hayatı boyunca toplamda 71 cinayet işleyen Filho'nun en dikkat çekici özelliği ise öldürdüğü insanların gerçek suçlular olması.

İşlediği cinayetler nedeniyle 128 yıl hapis cezasına çarptırılan Filho'nun ilk vukuatı ise henüz 14 yaşındayken gerçekleşiyor.

Pedro ilk olarak 14 yaşındayken kuzenini bir tartışma sonucunda, şeker kamışı ezme makinesine iterek öldürdü.

Okulda güvenlik görevlisi olan babasını hırsızlıkla suçlayan ve kovan belediye başkan yardımcısını pompalı tüfekle vurarak öldüren Filho, gerçek hırsızı bulunca onu da öldürdü.

İşlediği iki cinayetin ardından Sao Paulo'ya kaçan Filho, burada da boş durmadı ve bir uyuşturucu satıcısı ile birkaç hırsızı öldürür. Bir süre sonra bu işlerden elini ayağını çeken Filho, aşık olur ve normal bir yaşam sürer fakat bu mutluluğu bir mafyanın sevgilisini öldürmesi ile son bulur. Ardından da bu işlere geri döner. Sevgilisini öldüren adamı bulabilmek için çok sayıda insanı öldüren Pedro Filho, yeri gelince işkenceye de başvurur ve en sonunda dileğini gerçekleştirir.

En sonunda sevgilisinin katilini de öldüren Pedro Filho'nun daha sonraki hedefi ise babası olur. Annesini palayla öldürdüğü için hapiste olan babasını ziyaret eden Filho, orada babasını tam 22 yerinden bıçaklar ve kalbini çıkarır.

Kalbini çıkardığı gibi çiğneyip tüküren Filho, böylelikle annesinin intikamını alır. Babasının cinayetinden dolayı tutuklanmıştı.

Cinayetlerine hapishaneye götürüldüğü polis arabasında da devam etti. Kendisiyle birlikte arabada bulunan ve tecavüz suçundan hüküm giymiş zanlıyı da araba içinde öldürmüştü. Polisler, cezaevine vardıklarında aracın kapısını açınca durumu fark ettiler.

Tam hapishaneye girdi artık suç işleyemez diye düşünülse de Filho hapiste tam 47 cinayet işler. Verdiği röportajlarda suçluları öldürmekten büyük keyif aldığını söyleyen Pedro, en favori öldürme yönteminin ise kurbanlarını bıçakla kesip parçalamak olduğunu söyler. Filho'nun hapisteyken çok horladığı için ya da yüzünü beğenmediği için birkaç mahkumu öldürür.

Hapisteyken düzinelerce suçluyu öldüren ve yaralayan Pedro Filho, bu saldırganlığı nedeniyle çok sayıda saldırı alsa da her bir saldırganı ya öldürür ya da saldırdığına pişman eder.

2007 yılında geldiğimizde Pedro Rodrigues Filho, 71 bilinen cinayetin sorumlusu olarak cezai süresini tamamlayıp serbest bırakıldı, üstelik eğer eline fırsat geçerse suçluları öldürmeye devam edeceğini söylemesine rağmen. .