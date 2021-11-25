Genco Erkal, hakim karşısına çıktı

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bir sonraki duruşmanın geniş bir salonda yapılması için başsavcılığa yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Genco Erkal avukatlarıyla birlikte katılırken, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Emine Nur Çakır da salonda hazır bulundu.

Adliyeye gelen sanatçı Fazıl Say, piyanist eşi Ece Dağıstan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erkal'a destek verdi.

Erkal savunmasında sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, yaptığı paylaşımda bir hakaret unsuru olmadığını iddia ederek, "AİHM, 'Şorli' kararıyla bundan böyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir suç kabul etmemektedir. Takdir mahkemenindir. İddianameye konu söylemler hakaret suçunu oluşturmadığından beraatime karar verilsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Emine Nur Çakır da davaya katılma talebinde bulunduklarını ifade ederek, "Her ne kadar düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinden bahsedilmişse de, eleştiriler gerçek olgular üzerinden yapılmayarak bu sınırlar aşılmıştır. Söz konusu tweetlerde alenen hakaret edildiği ortadadır. Çobanlık benzetmesi ile müvekkilimin kişilik hakları ihlal edilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunduğundan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahillik talebini kabul etti.

Sanık Erkal'ın avukatı Turgut Kazan ise yazılı olarak beyanda bulunacaklarını ifade ederek, bir sonraki duruşma için büyük bir salon ayarlanmasını talep etti.

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının, cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

Bir sonraki duruşmanın geniş bir salonda yapılması için başsavcılığa yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın Twitter'dan paylaştığı bazı ifadelerle ilgili yapılan ihbarla soruşturmaya başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, Erkal'ın, 3 paylaşımının "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu oluşturduğu ifade edilerek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.