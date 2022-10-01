Genç Stlist Secem Tati’den Burj Khalifa’yla ücretli ortaklık

22 yaşındaki güzel model ve stilist Secem Tati başarlarına bir yenisini daha ekledi.

Genç stilist Secem Tati'nin kapağında yer aldığı dergi geçtiğimiz ay satışa sunulmuş ve 3 günde 53.000 adet satışa ulaşmış ve rekor satış sağlamıştı. Derginin iç sayfalarında birçok tanınmış isimle röportajları da yer alan Secem Tati, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yer alan Burj Khalifa'yla da işbirliğine gitti.

Secem Tati'nin yer yer aldığı dergi rekorları kırarken güzel model şimdi de Dubai'de Fashion Week eşliğinde stlistlik yapmaya devam ediyor. Başarısıyla ve azmiyle birçok ünlü marka ile anlaşan Secem Tati gelecek ay da Amerika'da olacağınıa çıkladı. Verdiği dergi röportajında “Favori tasarımcısı var mı?”şeklinde sorulan soruya; “Türkiye'de yalnızca Gülşah Saraçoğlu ile işlerimiz ve zevklerimiz aynı. İşine aşık bir kadın.”diye cevap verdi.

Secem Tati Instagram hesabı: https://www.instagram.com/secemtati/

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