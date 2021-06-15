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Genç Osman Kimdir, Nasıl Öldü?

Osmanlı Padişahlarından birisi olan Genç Osman, imparatorluğunun en genç padişahlarından birisi olarak bilinmektedir.

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15.06.2021 08:43:01
Genç Osman Kimdir, Nasıl Öldü?

Bu sebepten Genç Osman lakabını almıştır. Genç Osman yada II. Osman henüz 14 yaşında iken tahta geçmiştir. Genç olmasından dolayı Osmanlı devletinin tarihi boyunca tartışmalara neden olmuştur.

TV dizisi olan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinden sonra arama motorunda en çok araştırılan padişahlardan birisidir. Osmanlı Padişahlarından döneme damga vuran Genç Osman hakkında tarihçiler bu dönemi yorumlamaktadır. Sizler için Genç Osman hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Genç Osman kimdir? Hangipadişahın oğludur? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Genç Osman döneminde yaşanan olaylar nelerdir? Genç Osman'ın hayatı nasıldır?İşte merak edilen tüm detaylar… 

Genç Osman Kimdir?

Genç Osman kimdir? Genç Osman, II. Osman ya da Farisi gibi isimler ile anılan bir padişahtır. Genç Osman, Osmanlı imparatorluğunun 16. Padişahıdır. II.Osman 14 yaşında tahta geçmesinden ötürü tarihte Genç lakabını almış bir padişahtır.Genç Osman 1604 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babasının adı I. Ahmed annesinin adı Hatice Sultan'dır. Yeniçeriler tarafından eşine az rastlanır bir olay neticesinde tahttan indirilmiş ve Yedikule zindanlarında yeniçeriler tarafından trajik bir şekilde öldürüldü.

Genç Osman Nasıl Öldü?

Osmanlı'da tarihte eşine az rastlanan durumlardan birisi de II. Osman'ın ölümüdür. Osmanlı Sultanı I.Ahmed'in ve Mahfiruz Hatice Sultan'ın oğulları olan II.Osman,

Trajik bir şekilde tahtan indirilerek, çeşitli hakarete ve saldırılara maruz bırakıldıktan sonra Yedikule zindanlarında yeniçeriler tarafından boğularak öldürüldü. II. Osman'ın cenazesi, babası Sultan I. Ahmed ‘in yaptırdığı Sultanahmet Camii'nin yanındaki türbesine defnedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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