Genç İşletmeci Türker Dağdelen’in Başarı Hikayesi

Uzman group yönetim kurulu başkanı Türker Dağdelen sektörde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yeme içme sektöründen önce başka bir alanda oldukça başarılı olan Türker Dağdelen ilk olarak moda ve tekstil sektöründe başarılar yakalamıştır. 28 Mayıs 1987 istanbul doğumlu olan ve küçük yaşlardan itibaren modaya olan ilgilisini hayata geçirmiş olan Türker Dağdelen 20 yaşında ilk mağazasını açmıştır. Bu durum ile ilgili Türker Dağdelen “İyi giyinmeyi seviyorum. Trendleri takip ediyorum tabii ama moda diye her şeyi tercih etmiyorum. Farklı bir zevkim olduğunun farkındayım ve bu konuda şanslıyım. Ayrıntıya önem vermek yorucu ama bir o kadar da keyifli. Bunu hem dış görünüşüme hem de iş hayatıma yansıttığım için başarılıyım.” Diyerek düşüncelerini aktardı. .