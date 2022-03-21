DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
“Ayçiçek yağını bırak; esas küresel Putin açlığı geliyor”
Pentagon: Karadeniz’deki Rus gemilerinde hareketlilik arttı
Benzine zam mı geldi? 22 Mart 2022 akaryakıt fiyatları nelerdir? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...
Kastamonu ve Ordu'da eğitime kar engeli
Belçika'daki marketlerde un ve yağ kalmadı
Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? I Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi yayınladı mı?
Genç İşletmeci Türker Dağdelen’in Başarı Hikayesi
Kırmızı ete zam geldi! Ramazan öncesi ete ne kadar zam geldi? Son Dakika: Zam sonrası kırmızı et fiyatları ne kadar?
Rusya: Kiev’deki AVM'de roketatar olduğu için vuruldu
Survivor Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı kimdir? Survivor Batuhan yeni aşkı hangi takımda?
Zelenskiy: ‘Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar
Ünlü Rus yönetmen Tarkovski Türk müydü?
Et fiyatlarına zam mı geldi? Et fiyatlarına ne kadar zam geldi? Son dakika et fiyatları | Ete yüzde kaç zam geldi?
Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filmi oyuncuları kimdir?
Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

TIMETURK / YAŞAM / Genç İşletmeci Türker Dağdelen’in Başarı Hikayesi

Genç İşletmeci Türker Dağdelen’in Başarı Hikayesi

Uzman group yönetim kurulu başkanı Türker Dağdelen sektörde adından söz ettirmeye devam ediyor.

1 Saat Önce
2022-03-21 21:42:18
Genç İşletmeci Türker Dağdelen’in Başarı Hikayesi

Yeme içme sektöründen önce başka bir alanda oldukça başarılı olan Türker Dağdelen ilk olarak moda ve tekstil sektöründe başarılar yakalamıştır. 28 Mayıs 1987 istanbul doğumlu olan ve küçük yaşlardan itibaren modaya olan ilgilisini hayata geçirmiş olan Türker Dağdelen 20 yaşında ilk mağazasını açmıştır. Bu durum ile ilgili Türker Dağdelen “İyi giyinmeyi seviyorum. Trendleri takip ediyorum tabii ama moda diye her şeyi tercih etmiyorum. Farklı bir zevkim olduğunun farkındayım ve bu konuda şanslıyım. Ayrıntıya önem vermek yorucu ama bir o kadar da keyifli. Bunu hem dış görünüşüme hem de iş hayatıma yansıttığım için başarılıyım.” Diyerek düşüncelerini aktardı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş