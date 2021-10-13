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TIMETURK / YAŞAM / Genç fırıncı iş yerinde ölü bulundu

Genç fırıncı iş yerinde ölü bulundu

Mersin’in Anamur ilçesinde Mustafa Dal (28), çalıştığı fırında ölü bulundu.

23 Saat Önce
2021-10-13 19:43:40
Genç fırıncı iş yerinde ölü bulundu

Aydıncık ilçesinden bir süre önce Anamur'a gelip bir fırında çalışmaya başlayan Mustafa Dal, sabah saatlerinde iş yerine gelen diğer çalışanlar tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dal'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Dal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mustafa Dal'ın ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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